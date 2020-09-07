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Не забудь!

8 сентября - Международный день грамотности

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Сегодня, 8 сентября, во всем мире отмечается Международный день грамотности. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965-го.

Сегодня грамотой владеют около четырех миллиардов жителей Земли. Однако конечная цель - всеобщая грамотность - еще не достигнута. Более 860 миллионов взрослых до сих пор не владеют навыками чтения и письма, а свыше 100 миллионов детей не посещают школу.

В России сегодня один из дней воинской славы - День Бородинского сражения. 26 августа по старому стилю в 1812 году состоялось сражение русской армии у села Бородино, расположенного в 125 километрах западнее Москвы. Бородинская битва не стала переломным моментом в Отечественной войне, однако французские войска, возглавляемые Наполеоном Бонапартом, не смогли одержать решающую победу над русскими войсками под командованием генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова.

Работники средств массовой информации сегодня отмечают Международный день солидарности журналистов. Этот праздник был учрежден в 1958 году в Бухаресте на IV конгрессе Международной организации журналистов.

Осенний день для него выбрали потому, что 8 сентября 1943-го в Германии был казнен чешский журналист и писатель-антифашист Юлиус Фучик, известный всему миру книгой «Репортаж с петлей на шее», которую он написал в застенках пражской тюрьмы.

Также сегодня профессиональный праздник отмечают финансисты. Дата выбрана неслучайно: 8 сентября 1802 года император Александр I высочайшим манифестом учредил в стране министерство финансов, которое сегодня, как и два с лишним века назад, играет одну из ведущих ролей в финансовой политике страны.

8 сентября в России профессиональный праздник танкистов и танкостроителей. Учредили его в 1946 году, желая отметить огромные заслуги бронетанковых и механизированных войск в боях Великой Отечественной войны.

В истории 8 сентября известно несколькими знаменательными событиями. В 1504 году во Флоренции был установлен шедевр Микеланджело - статуя Давида, в 1801-м в Санкт-Петербурге заложили Казанский собор, а в 1941-м началась блокада Ленинграда.

В народном календаре - Наталья Овсяница и Адриан Осенний. С этого дня начинали уборку овса. Первый сноп с песнями несли в избу и ставили под образа. Хозяйка угощала мужчин деженем - овсяным толокном, замешанным на молоке или на воде с ягодами, а также овсяными блинами.

В этот день родились английский король Ричард I Львиное Сердце, супруга великого поэта Александра Пушкина Наталья Гончарова, чешский композитор Антонин Дворжак, аварский поэт и писатель Расул Гамзатов.

Именины сегодня отмечают Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья, Петр и Роман.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует смело начинать любые дела и принимать важные решения - все они обернутся успехом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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