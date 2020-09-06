7 сентября приготовим бутерброд или пиццу с салями

06.09.2020 | 08:42

Сегодня, 7 сентября, отмечается Всемирный день уничтожения военной игрушки - взамен детям предлагают настольные игры, конструкторы или куклы. Взрослых сегодня призывают еще раз задуматься о том, как на психику ребенка влияет тот или иной предмет, предложенный для забавы.

Если вы любите салями, то 7 сентября можете позволить себе отведать ее в разных видах: хотите - сделайте с ней бутерброд, а хотите - пиццу. Потому что сегодня отмечается День салями в США, хотя родиной этого продукта является Италия.

Между прочим, эта колбаса не сырокопченая или твердокопченая, как считают многие, а вяленая. Готовится она методом сушки, и лишь некоторые виды слегка обрабатывают копчением для придания особого вкуса. Название продукта произошло от итальянского «сале» - соль. Для приготовления колбасы используют мясо, жир, специи и приправы, а еще вино или коньяк.

Также 7 сентября по инициативе ООН установлен Международный день чистого воздуха для голубого неба. Впервые его отметят в 2020 году. Так ученые пытаются привлечь внимание человечества к проблемам загрязнения воздуха и напомнить, что он основа жизни, а ухудшение его состояния приводит к многочисленным проблемам со здоровьем.

День 7 сентября известен несколькими знаменательными событиями. В 1812 году на Бородинском поле, в 125 км западнее Москвы, состоялось крупнейшее сражение Отечественной войны, в 1813-м в американской прессе впервые употреблено выражение «Дядя Сэм» в качестве персонифицированного образа Соединенных Штатов Америки. В 1923-м была создана Международная организация уголовной полиции (Interpol), а в 1928-м в СССР учрежден орден Трудового Красного Знамени.

В народном календаре сегодня Тит Листопадник. Считалось, что с началом осеннего листопада пора отправляться по грибы, но наши предки не забывали и про зерно, приговаривая: «Грибы грибами, а молотьба - за плечами».

Именины 7 сентября отмечают Тит, Иван, Владимир и Моисей.

В этот день родились писатель Александр Куприн, поэт Эдуард Асадов, советская певица Изабелла Юрьева.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует вспомнить о том, что окружающие будут обращаться с вами так, как вы обращаетесь с ними. Сегодня не стоит поддаваться на провокации, конфликтов лучше избегать и сохранять спокойствие. Рекомендуется ограничить контакты, провести день дома и даже не отвечать на звонки без нужды.