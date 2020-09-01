2 сентября порадуемся мирному небу над головой

01.09.2020 | 14:42

2 сентября в стране отмечается День российской гвардии, установленный в 2000 году. Праздник был придуман для повышения престижа военной службы и поддержания военных традиций.

2 сентября отмечается День окончания Второй мировой войны. Он, как говорится в федеральном законе, установлен в знак памяти «о соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед государствами - членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии».

Международный конфликт длился шесть лет - с 1 сентября 1939 года до 2 сентября 1945-го. В войну оказалось втянуто 61 государство, в ней приняли участие в общей сложности более 1,7 млрд человек.

2 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1918-м ВЦИК учредил Реввоенсовет республики во главе со Львом Троцким, а в 1940-м был введен почетный знак отличия лиц, имеющих высшие воинские звания, «Маршальская звезда».

Сегодня в народном календаре Самойлов день. На Руси пророк Самуил считался заступником мужчин, и в этот день утром им подавали новые рубахи и накрывали богатый стол. Кстати, в Самойлов день зачастую в меню входили жареные грибы с картошкой.

Именины 2 сентября отмечают Александр, Виктор, Владимир, Иван, Лев, Максим, Николай, Самуил, Степан, Тимофей и Федор.

В этот день родились советский писатель-фантаст Александр Казанцев, народный артист СССР Евгений Леонов, народный артист РСФСР Валентин Гафт, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова и американский актер Киану Ривз.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь обещает, что этот день станет счастливым, и советует не упускать шанса и приступить к реализации давно планируемого. Все усилия увенчаются в итоге успехом. Сегодня лучше придерживаться сухой диеты, пить поменьше жидкости, чтобы не столкнуться впоследствии со сбоями в работе организма. День не подходит для отдыха и бездействия, лучше всего полностью погрузиться в работу.