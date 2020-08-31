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1 сентября первоклашки перешагнут порог школы

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Сегодня, 1 сентября, вся страна, а вместе с ней и Сурский край, отмечает День знаний. Утром первоклашки с душевным трепетом перешагивают порог школы, ребята постарше обмениваются впечатлениями от летнего отдыха, девочки ревниво смотрят на подруг - кто как изменился за месяцы расставания. Весной пандемия коронавируса спутала планы на летний отдых многим ребятишкам. Несмотря на это, некоторые смогли посетить загородные и пришкольные лагеря.

Линейку сегодня проведут в непривычном формате. По усмотрению образовательных учреждений, не все классы попадут на торжество. Те дети, которые все-таки окажутся в этот день в школе, будут обязаны находиться поодаль друг от друга.

1 сентября вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В 1255 году была основана крепость Кенигсберг, в 1910-м открылся первый в России завод грампластинок, в 1969-м создан белорусский ансамбль «Песняры».

Известен этот день и скорбными событиями: в 1939-м началась Вторая мировая война, в 1985-м в Атлантическом океане обнаружили обломки лайнера «Титаник», а в 2004-м весь мир потряс террористический акт в средней школе № 1 Беслана.

1 сентября родились русский поэт Серебряного века Иннокентий Анненский, американский писатель Эдгар Райс Берроуз, российский рок-музыкант, лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и советский писатель Андрей Платонов.

Сегодня в народном календаре - Фекла Свекольница. На Руси свекла использовалась как в кулинарии, так и в народной медицине. Поэтому сегодня отличный день для того, чтобы приготовить наваристый борщ, вкуснейший свекольник или, например, селедку под шубой, в которой свекла играет не последнюю роль.

Именины 1 сентября отмечают Андрей, Николай, Тимофей, Фекла.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня есть вероятность попасть в замкнутый круг проблем. Поэтому стоит проанализировать прошлое, чтобы не запутаться и не совершить ошибок в будущем.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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