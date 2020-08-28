29 августа скажем «Нет!» испытаниям ядерного оружия

28.08.2020 | 15:10

Сегодня, 29 августа, - Международный день действий против ядерных испытаний. Он был утвержден на Генеральной ассамблее ООН в декабре 2009 года, чтобы напомнить людям о пагубном воздействии на их жизнь и здоровье ядерного оружия и призвать их построить мир без него.

С середины прошлого века в мире провели почти две тысячи испытаний ЯО. Их последствия оказали разрушительное воздействие не только на здоровье людей, но и на природу, не говоря уже о том, что в ряде случаев ситуация выходила из-под контроля и имела трагический исход.

В последние выходные августа отмечается один из наиболее необычных природоохранных праздников - Ночь летучих мышей. Главная его цель - привлечь внимание общественности к проблемам рукокрылых и их охране, а также развенчать мифы вокруг зверьков, которых многие боятся, считая вампирами.

У православных христиан сегодня Спас Нерукотворный, который также называют Ореховым, так как к этому дню созревали орехи и начинался их сбор. Полное название праздника - Перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.

В истории 29 августа отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1885 году немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл, в 1912-м в Москве открылась панорама «Бородинская битва», в 1938-м в СССР было введено заочное высшее образование, в 1949-м в Советском Союзе состоялось испытание первой атомной бомбы, а в 1991-м в Казахстане был закрыт Семипалатинский ядерный полигон.

Именинники сегодня Александр, Анна, Герасим, Степан и Яков.

29 августа родились русский живописец и архитектор Павел Брюллов, бельгийский писатель и драматург, автор знаменитой «Синей птицы» Морис Метерлинк, шведская актриса Ингрид Бергман и американский певец, танцор и автор песен Майкл Джексон.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодняшний день подходит для активного отдыха. Вы способны свернуть горы, если постараетесь. Сегодня возрастает уверенность в себе, благодаря которой в работе и других делах вас будет ждать успех.