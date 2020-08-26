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27 августа посмотрим отечественное кино

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Сегодня, 27 августа, отмечается День российского кино. Декрет Совнаркома о национализации кинодела в стране был подписан 27 августа 1919 года. В память об этом событии учредили День советского кино (позднее - российского).

В России первый показ фильма состоялся 15 октября 1908 года. Он длился всего семь минут и назывался «Понизовая вольница». Ленту снял по мотивам песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень» режиссер Владимир Ромашков.

В Республике Молдове сегодня празднуется День независимости: в 1991 году в этот день там была принята соответствующая декларация.

27 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1940 году в Америке продемонстрировали первую систему цветного телевидения, в 1955-м в Великобритании увидел свет первый выпуск Книги рекордов Гиннесса, в 1966-м англичанин Фрэнсис Чичестер в одиночку отправился в кругосветное путешествие на яхте «Джипси Мот IV», а в 2000-м на Останкинской телебашне в Москве вспыхнул сильный пожар, который унес жизнь трех человек.

В народном календаре 27 августа - Михей Тиховей. В этот день следили за тем, каким будет ветер: тихий сулил солнечную осень, порывистый - дождливую.

После Михея завершается Успенский пост и начинается время свадеб.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен и Федор.

27 августа родились американский писатель Теодор Драйзер, соучредитель компании «Роллс-Ройс» Чарльз Роллс, военный и политический деятель Петр Врангель, актеры театра и кино Фаина Раневская и Богдан Ступка, советский режиссер, народная артистка СССР Наталия Сац и 36-й президент США Линдон Джонсон.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня один из самых плохих дней в лунном цикле. В этот день легко поддаться иллюзиям и обману. Вас могут посетить тревожные мысли, вселяющие страх. Календарь советует направить энергию в нужное русло, например заняться спортом.

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