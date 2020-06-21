Сетевое издание|18+|Понедельник|22 июн 2020|01:20
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Не забудь!

22 июня - День памяти и скорби

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22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Ранним утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на СССР и началась героическая борьба советского народа против захватчиков. Эта война получила название Великой Отечественной.

Сегодня мы думаем обо всех погибших в боях, замученных в фашистских концлагерях, умерших в тылу от голода и лишений. В каждом доме есть кого вспомнить: война не обошла стороной ни одну семью.

В День памяти и скорби в учреждениях культуры Пензенской области пройдут в онлайн-формате различные мероприятия и акции.

22 июня 1941 года началась героическая оборона Брестской крепости. Натиск фашистских захватчиков сдерживали 3 500 человек, сражавшихся до последнего вздоха. Когда 28 июля 1944 года советские войска освободили крепость, в одном из казематов на кирпичах обнаружили надпись, выцарапанную 20 июля 1941 года: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».

22 июня вошло в историю несколькими запоминающимися событиями. В 1633 году в доминиканском монастыре Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира. А в 1668-м в России царские стрельцы начали восьмилетнюю осаду Соловецкого монастыря, иноки которого отказались принять церковную реформу патриарха Никона.

Православная церковь 22 июня чествует преподобного Кирилла Белозерского (Белоезерского). В Кириллов день, как считали на Руси, лето вступало в свой расцвет: это самый долгий день в году. Люди верили, что с этого момента уменьшается количество комаров.

В этот день родились немецкий писатель Эрих Мария Ремарк, американский преступник, самый знаменитый грабитель банков Джон Диллинджер, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей и заслуженный артист России Вадим Тонков, а также известный пензенский скульптор Игорь Зейналов.

С именинами сегодня поздравляют Александра, Алексея, Ивана, Кирилла, Марианну, Марию, Марфу, Рафаила, Феклу.

Новолуние. Лунный календарь гласит, что день удачен и для построения планов на будущее, и для реальных дел в настоящем. Главное - контролировать свою энергию и грамотно расходовать силы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Двадцать второго июня ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началася война...

Имя: Гость
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