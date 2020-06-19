20 июня - Всемирный день беженцев

19.06.2020 | 22:26

20 июня отмечается Всемирный день беженцев, утвержденный резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 2000 году.

Беженцы - это люди, которые вынуждены были покинуть родную страну и не могут в нее вернуться из опасения стать жертвами преследования. По подсчетам, в мире около 22,5 миллиона беженцев, 80% из них - женщины и дети. Матери и жены в тяжелых условиях пытаются любой ценой сохранить свои семьи.

Как правило, каждый год у Всемирного дня беженцев своя тема, например, «Место, которое можно назвать домом», «Поддерживая пламя надежды», «Реальные люди - реальные нужды», «Уделите минуту, чтобы прокормить семью вынужденных беженцев» и другие.

Еще 20 июня известно как Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Эти крупнейшие сухопутные млекопитающие не могут не впечатлить. Недаром в анекдоте говорится: «Если ты не заметишь слона, то это просто досадное недоразумение. А вот если слон не заметит тебя, то это уже крупные неприятности!»

В природе эти животные объединяются в большие семьи и преодолевают пустыни, леса и саванны. Но в зоопарках слоны лишены такой возможности ради того, чтобы люди могли полюбоваться на них. Поэтому 20 июня защитники животных рассказывают людям о том, как тяжело живется гигантам в неволе.

Результаты такой работы налицо: около 20 зоопарков США закрыли или собираются закрыть павильоны со слонами, а другие 11 переместили часть животных в природные заповедники, созданные специально для них.

Еще 20 июня отмечено в календаре как День специалиста минно-торпедной службы ВМФ. В Аргентине празднуется День флага, в Азербайджане - День работников газового хозяйства.

В истории 20 июня известно несколькими знаменательными событиями. В 1837-м на британский престол взошла королева Виктория. В 1881 году в Нижнем Новгороде была проведена первая в России линия телефонной связи. А в 1945-м в Москву было доставлено Знамя Победы, водруженное в Берлине над зданием рейхстага незадолго до капитуляции гитлеровской Германии.

В народном календаре 20 июня - Федот Страж. Православная церковь отмечает память мученика Феодота Анкирского. Считалось, что если на Федота стоит теплая и ясная погода, то зерно уродится крупным. В случае дождя на хороший урожай можно было не надеяться.

В этот день родились немецко-французский мастер оперетты Жак Оффенбах, советский мультипликатор Вячеслав Котеночкин, советский бард, киноактер, журналист и писатель Юрий Визбор, ученый-зоолог, ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов, советский поэт Роберт Рождественский.

20 июня - день, богатый на именинников. Поздравления принимают Александр, Анна, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Игнатий, Калерия, Лев, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь категорически запрещает сегодня работать: все пойдет насмарку. День также неблагоприятен для шумного веселья. Постарайтесь провести его тихо и без лишнего напряжения.