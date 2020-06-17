17 июня - День борьбы с опустыниванием и засухой

17.06.2020 | 11:13

Сегодня, 17 июня, во всем мире отмечается День борьбы с опустыниванием и засухой, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН в 1995 году, чтобы обратить внимание на эту проблему.

Для Пензенской области вопрос очень актуален: наряду с другими регионами Нижнего и Среднего Поволжья она достаточно серьезно страдает от последствий засухи. Многие помнят лето 2010 года, когда термометр показывал более 40 градусов, пожары уничтожали леса, а люди изнывали от жары и мечтали о дожде. Кстати, помимо 2010-го, ученые называют наиболее засушливыми 1891, 1911, 1921, 1931, 1936, 1946, 1954, 1957, 1967 и 1971 годы.

Так что, несмотря на прохладную погоду, не стоит забывать о проблеме засухи. Ведь прошла только половина первого летнего месяца, и трудно сказать, какие температуры нас ждут впереди.

В истории 17 июня произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1925 году был подписан Женевский протокол - документ о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. В 1961-м советский танцовщик Рудольф Нуриев во время парижских гастролей попросил предоставить ему политическое убежище. 51 год назад, в 1967-м, в Китае прошло испытание первой водородной бомбы. В 1970-м был получен патент на полностью автоматизированную карманную камеру Polaroid. А в 1982-м поднялся в воздух опытный образец боевого вертолета Ка-50 «Черная акула».

В народном календаре 17 июня Митрофан Навозник. Навоз - замечательное органическое удобрение, которое использовали наши предки и которое применяют сегодняшние садоводы и огородники. На Митрофана крестьяне обязательно вносили в землю эту натуральную подкормку.

17 июня родились композиторы Шарль Гуно и Игорь Стравинский, русская балерина, жена Пабло Пикассо Ольга Хохлова, голландский художник Морис Эшер, советский шахматист Тигран Петросян, актриса театра и кино Александра Захарова и музыкант Максим Покровский.

Именины отмечают Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Мефодий, Назар, Петр, Ростислав и Софья.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю этот день наполнен ленью и апатией, поэтому пытаться принести пользу обществу лучше в одиночку, коллективная работа успеха не принесет.