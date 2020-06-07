8 июня - Всемирный день океанов

07.06.2020 | 08:29

В понедельник, 8 июня, отмечается Всемирный день океанов. Это важный экологический праздник. Океаны покрывают три четверти поверхности планеты Земля, в них заключено 97% водных запасов планеты.

Ученые выделяют четыре больших океана: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Отмечать всемирный день крупнейших водных объектов предложили на международной конференции в Бразилии в 1992 году.

Интенсивная работа над изучением океанов началась во второй половине ХХ века. С помощью эхолокации были составлены подробные карты и систематизированы основные формы рельефа дна.

В настоящее время экологи, ихтиологи и сотрудники многих зоопарков, аквариумов, дельфинариев призывают к защите прав обитателей морских глубин и поддержанию стабильной экологической обстановки.

В России сегодня отмечают свой профессиональный праздник социальные работники. В этой системе трудится более 630 тысяч человек, услугами которых пользуются около 26 миллионов нуждающихся в помощи, включая 15 миллионов пожилых граждан и инвалидов.

День социального работника - это праздник тех, кто принимает на себя проблемы других людей и в меру своих возможностей помогает решать их.

8 июня в России отмечается День Республики Карелия.

А жители Северной столицы сегодня празднуют день петербургских кошек и котов. Его объявила в 2005 году группа местных художников, известных как митьки. Они поместили на карнизе мастерской фигурку кота, получившего кличку Тишка Матроскин.

Его «фамилия» не связана с легендарным героем Эдуарда Успенского котом Матроскиным. Просто мурлыку нарядили в тельняшку - известную униформу митьков.

В этот день всем владельцам усатых-полосатых положено баловать питомцев лакомствами. А начальники могут отпустить пораньше с работы сотрудников, носящих фамилии Котов, Кошкин, Кошаков и т. п.

Сегодня православные христиане отмечают День Святого Духа. Он приходится на следующий за Троицей понедельник.

В истории 8 июня известно тем, что в этот день в 1869 году американец Айвз Макгаффни запатентовал первый в мире пылесос, названый им Whirlwind. Сверху у агрегата располагалась ручка, соединенная приводом с вентилятором. Ручку требовалось крутить, а само устройство толкать. Макгаффни продавал свои пылесосы за 25 долларов, и это была внушительная сумма.

8 июня 1909 года в России выпустили первый серийный автомобиль «Руссо-Балт», в 1946-м создали Международную организацию журналистов, а в 1948-м в СССР запустили реактор для производства оружейного плутония.

В народном календаре 8 июня Карп Карполов. Мужчинам сегодня просто необходимо выйти на рыбалку: считается, что на Карпа хорошо ловятся его «тезки».

Отдыхая на природе, обратите внимание на комаров: если их много, то последние дни июня могут быть теплыми, но дождливыми.

Именины 8 июня празднуют Александр, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар и Юрий.

В этот день родились немецкий композитор и пианист Роберт Шуман, русский художник Иван Крамской, американский писатель-фантаст Джон Вуд Кэмпбелл.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня пообщаться с друзьями и близкими, завести новые знакомства, заняться активным отдыхом, посетить баню или сауну, сделать омолаживающие процедуры. День неудачен для рутинной работы. Также следует избегать травм.