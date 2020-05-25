Сетевое издание|18+|Вторник|26 мая 2020|01:07
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26 мая - день снежного барса

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26 мая в нашей стране отмечается День российского предпринимательства. Указ об установлении этого профессионального праздника был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в 2007 году.

На Алтае сегодня проходит экологический праздник день снежного барса, который проводится с 2010 года. Как жители Дальнего Востока отмечают день тигра, так алтайцы стремятся привлечь внимание к сокращению популяции снежного барса, которого еще называют ирбисом или снежным леопардом.

На сегодняшний день численность этих хищников на территории России составляет всего около 200 особей. В XX веке снежный барс был внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы, Красную книгу России и охранные документы других стран. Однако запрет на охоту не останавливает браконьеров, которых привлекает светлый дымчато-серый мех ирбисов. Именно из-за незаконной охоты численность этих животных с каждым годом сокращается.

День 26 мая вошел в историю несколькими знаменательными событиями. В 1913 году впервые поднялся в воздух многомоторный самолет «Русский витязь» инженера И. И. Сикорского, в 1938-м был заложен фундамент первого завода «Фольксваген», а в 1972-м в Мюнхене к началу Олимпийских игр открылся многофункциональный стадион Olympiastadion.

В народном календаре сегодня Лукерья Комарница. Считалось, что если в промежутке с этого дня до летнего солнцестояния убить комара, то их прибавится дюжина. Также наши предки верили: обилие комаров на Лукерью сулит богатый урожай ягод.

Именинники 26 мая Александр, Василий, Георгий, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Тарас и Юрий.

В этот день родились русский математик профессор Пафнутий Чебышев, советский драматург Алексей Арбузов, советская и российская писательница, драматург Людмила Петрушевская, первая американская женщина-астронавт Салли Райд и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России Анжелика Варум.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня сложный день, события которого могут выбить вас из колеи. Поэтому особенно важно взвешивать каждое решение, не поддаваться панике и стараться быть объективным.

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