Сетевое издание|18+|Понедельник|25 мая 2020|00:43
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25 мая - День филолога

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25 мая в России отмечается День филолога. Поздравления принимают выпускники и преподаватели филологических факультетов, учителя русского языка и литературы, библиотекари, переводчики.

Также 25 мая известно как Международный день пропавших детей. Он учрежден, чтобы обратить внимание общественности на проблему исчезновения несовершеннолетних, их защищенности.

По статистике, в мире насчитываются миллионы пропавших детей, и число продолжает расти. В России, по утверждению правозащитных организаций, ежегодно исчезают несколько десятков тысяч несовершеннолетних.

Их поиском занимаются правоохранительные органы, а также волонтеры. Используются все возможные методы: расклеивание листовок, распространение информации в соцсетях и с помощью региональных порталов, работа на местности.

На берегах Байкала 25 мая отмечают день нерпенка. Экологический праздник призван поднять проблему истребления нерп и их двухнедельных малышей браконьерами.

Еще сегодня Всемирный день щитовидной железы, когда проводятся различные мероприятия, посвященные вопросам диагностики, лечения и профилактики ее заболеваний.

В истории 25 мая известно как день начала стрелецкого бунта в Москве (это произошло в 1682 году), открытия здания Венской оперы (1869 год) и гостиницы «Украина» (1957-й).

В народном календаре сегодня Епифанов день, который также называли Рябиновкой. На Руси девушки надевали красные сарафаны и шли просить рябину спасти их дома от пожаров.

Именины в этот день отмечают Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор и Филипп.

25 мая были рождены советский космонавт Георгий Гречко, актеры театра и кино Олег Даль и Александр Калягин, а также певица Кристина Орбакайте.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, день может принести как приятные события, так и неудачи. Следует отдать предпочтение спокойной работе с документами или информацией, прогулке по парку, одиночеству. Не стоит сегодня ждать разрешения финансовых проблем. От стресса и усталости отлично поможет ванна с морской солью, сауна или баня.

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