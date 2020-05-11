12 мая - Международный день медицинской сестры

11.05.2020 | 15:55

Сегодня, 12 мая, отмечается Международный день медицинской сестры. Эта дата выбрана неслучайно: 12 мая 1853 года родилась знаменитая англичанка Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия.

В числе таких сестер на фронт отправились и монахини из московской Никольской обители. Впоследствии помощь раненым в госпиталях оказывали и многие представительницы русской аристократии, в частности супруга и дочери императора Николая II.

В России Международный день медицинской сестры отмечается с 1993 года. В наши дни медицинские сестры - специалисты, которые являются ближайшими помощниками врачей и работают с пациентом на протяжении всего времени его лечения.

Кроме того, в России и странах СНГ отмечается День экологического образования.

В Сербской Республике сегодня День армии, в Финляндии - День финского самосознания, в Грузии - День памяти святого апостола Андрея Первозванного.

12 мая произошло несколько знаменательных событий, вошедших в историю. В 996 году в Киеве была освящена первая на Руси каменная церковь - Десятинная. В 1664-м в Версале состоялась премьера бессмертного мольеровского «Тартюфа». В 1945 году открылся Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, а в 2004-м в англиканской церкви ввели должность веб-священника, который служит исключительно в Сети.

В народном календаре 12 мая называют днем девяти целителей. Церковь почитает память девяти мучеников кизических - проповедников христианства, принявших смерть за веру. По народным поверьям, они помогают при телесных болезнях и эпидемиях.

В этот день родились русский инженер, конструктор, ученый-электротехник Яков Гаккель, четырежды лауреат премии «Оскар» американская актриса Кэтрин Хепберн, советский телеведущий, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист России Владимир Ухин, советский и российский поэт Андрей Вознесенский, российская гимнастка, заслуженный мастер спорта РФ Алина Кабаева.

Именины в этот день празднуют Арсений, Артем, Василий, Иван и Федот.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что день благоприятен для решения финансовых вопросов и для бизнеса. Разговор с начальством закончится в вашу пользу, а смена работы окажется удачной. Главное не расходовать энергию попусту, а направить ее в полезное русло.