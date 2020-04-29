30 апреля - Международный день свечника

29.04.2020 | 13:46

Помните, о чем мечтал герой книги «12 стульев» отец Федор? О собственном бизнесе - небольшом свечном заводике. И если бы его мечта сбылась, то 30 апреля литературный герой мог бы отмечать профессиональный праздник - Международный день свечника.

Между прочим, это ремесло становится все популярнее в наши дни. Если в советские годы свечу вытеснила из обихода «лампочка Ильича», то сегодня производство изделий из парафина и воска вышло на новый виток развития: мастера изготавливают свечи всевозможных форм, расцветок и запахов.

И если вы решите сегодня провести романтический вечер, зажгите свечи. Но будьте осторожны с огнем, чтобы вам не пришлось вызывать пожарных и портить им праздник - ведь 30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. Поэтому стоит пожелать нашим огнеборцам, чтобы их работа состояла в основном из профилактики - лучшего способа предупреждения беды.

Итак, свеча зажжена, меры пожарной безопасности приняты, что же дальше? Конечно, музыка! 30 апреля отмечается Международный день джаза - символа единства и мира. Кстати, далеко не все знают, что слово «джаз» впервые было упомянуто в печати 2 апреля 1912 года, а 8 марта 1929-го в Ленинграде состоялась премьера представления «Теаджаз» - первая постановка джаз-оркестра Леонида Утесова.

В странах Северной Европы в ночь с 30 апреля на 1 мая отмечают праздник ведьм - Вальпургиеву ночь. Считается, что в это время ведьмы в первый раз после зимы вылетают на метлах и собираются на горных вершинах. Там их ждет весенний пир с демонами и дьяволами.

Кроме того, в Швеции сегодня отмечается день рождения короля, в Мексике - День ребенка, в Южной Корее - день рождения Будды, а во Вьетнаме - День победы.

30 апреля произошло несколько значимых исторических событий. В 1789 году состоялась церемония инаугурации первого президента США, в 1812-м Луизиана стала американским штатом. 30 апреля 1918 года в Петрограде была образована киностудия «Ленфильм», в 1971-м открылся новый Большой Московский цирк на Ленинских (Воробьевых) горах.

В 1945-м в этот день разведчики 150-й стрелковой дивизии Егоров и Кантария водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине.

В народном календаре сегодня день Зосимы Пчельника. Русские мужики выходили на пасеку и молились покровителю пчел и пчеловодов Зосиме. К этому дню приурочивали вывоз ульев на пасеки.

Именинники 30 апреля - Адриан, Александр, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, Федор и Зосима.

В этот день родились немецкий математик и астроном Карл Фридрих Гаусс, чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек и народный артист РФ Филипп Киркоров.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня могут одолевать чувство тревоги, страхи, мрачные мысли, конфликтное настроение. Будьте осторожны.