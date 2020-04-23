24 апреля - Международный день солидарности молодежи

23.04.2020 | 16:58

24 апреля известно как Международный день солидарности молодежи. Впервые его отметили в 1957 году.

Раньше этот день встречали с размахом: проводились съезды, концерты и другие праздничные мероприятия с тщательно продуманной программой, призванные продемонстрировать стремление нового поколения объединить усилия в борьбе за свои права и решение важнейших проблем.

С течением времени пафос сошел на нет, но и сейчас этот день празднуется, как правило, по инициативе различных молодежных и общественных организаций.

Кроме того, 24 апреля - День защиты лабораторных животных. Первоначально его отмечали лишь в нескольких странах зоозащитные организации, а сегодня во всем мире развивается движение против вивисекции. Чаще всего для опытов используют мышей, крыс, кроликов, собак и обезьян. Сотни животных погибают в лабораториях, на них проводят опыты, испытывают новые лекарства и химические вещества, их строение изучают будущие медики и ветврачи…

В этот день противники вивисекции проводят просветительские акции, чтобы напомнить о братьях наших меньших в лабораториях.

24 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1671 году выдали царским воеводам и вскоре казнили Степана Разина, в 1682-м в Пустозерске был сожжен глава старообрядчества Аввакум, в 1800 году основана Библиотека конгресса США, а в 1833-м в Америке запатентовали газированную воду.

В этот день родились российский социолог и политолог Юрий Левада, американская певица и актриса Барбра Стрейзанд и российская гимнастка Ирина Чащина.

В народном календаре 24 апреля - Антип Водогон: считалось, что на этот день приходится пик половодья. Дождь на Антипа предвещал грибной год, а заморозки говорили конкретно об изобилии груздей.

Именины сегодня отмечают Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор и Яков.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня день напитан положительной энергетикой, не привносите в него отрицательные эмоции, иначе зло вернется сторицей.