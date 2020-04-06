06.04.2020 | 16:05

Сегодня, 7 апреля, прямо с утра подумайте о том, с чего лучше начать здоровую жизнь. Потому что в этот день отмечается Всемирный день здоровья.

В условиях самоизоляции, когда невозможно потренироваться, побегать или просто прогуляться на свежем воздухе, очень важно поддержать тонус и сохранить хорошее самочувствие. Может, стоит отдавать предпочтение здоровой пище? Или начать разминаться в режиме онлайн?

7 апреля своим праздником считают все пользователи российской зоны интернета: в этот день в 1994 году родилась доменная зона .ru.

До того все отечественные ресурсы Сети начиная с 1991 года размещались в международных доменах и в зоне .su. Однако после распада Советского Союза началась работа над созданием доменов независимых государств. Со временем появились 15 доменов для бывших советских республик.

Сегодня в нашей стране введен еще один домен - .рф. Это первый в интернете домен на кириллице.

В России 7 апреля – День памяти погибших подводников. Сегодня вспоминают моряков, трагически ушедших из жизни во время ЧП на подводных лодках. Так по приказу Главнокомандующего ВМФ России в 1995 году была увековечена память экипажа АПЛ «Комсомолец», затонувшей в Норвежском море в 1989-м.

7 апреля христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о грядущем рождении Иисуса Христа.

С праздником на Руси были связаны некоторые обычаи. Считалось, что в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», то есть всякая работа считается грехом. Кроме того, в этот день на волю выпускали диких птиц, которых крестьяне брали в дома пережить зиму. Пост на Благовещение ослаблялся. Хозяйки пекли кулебяку, особый пирог с начинкой из рыбы и капусты.

В историю 7 апреля вошло несколькими знаменательными событиями. В 1795 году во Франции был принят закон о введении метрической системы мер, в 1805-м в Вене состоялась премьера Третьей симфонии Людвига ван Бетховена, а в 1826-м в Мюнхене заложили здание Пинакотеки (картинной галереи).

7 апреля родились первый директор ЦРУ Аллен Даллес, американская джазовая певица Билли Холидей, французский предприниматель, создатель компании Yves Rocher Ив Роше, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, бизнесмен Фрэнсис Форд Коппола, российский продюсер, кинокритик, актер, создатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн, советский и российский государственный деятель, политик, дипломат Валентина Матвиенко, гонконгский и американский актер и каскадер, кинорежиссер, продюсер, сценарист Джеки Чан, французский актер Гийом Депардье (сын Жерара Депардье).

Именины сегодня отмечает Тихон.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня самый счастливый день месяца. Время начать новый проект, приступить к решению важной задачи. Все усилия увенчаются успехом. Этот день лучше всего подходит для активной и плодотворной работы.