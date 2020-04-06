Управление Роспотребнадзора по Пензенской области дало рекомендации по питанию в период самоизоляции.
Для укрепления иммунитета, сохранения здоровья и борьбы с коронавирусной инфекцией в это непростое время пензенцам лучше отдать предпочтение пище домашнего приготовления, а также ограничить употребление соли, сахара, жиров.
Необходимо следить за размером порций. Долгое нахождение дома, особенно без дела и в одиночестве, значительно увеличивает риск переедания и набора лишнего веса, что в итоге приведет к ухудшению здоровья.
Кроме того, находящимся на самоизоляции пензенцам в управлении рекомендовали есть больше богатых клетчаткой овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов и пить много жидкости.
Что касается спиртных напитков, то от них лучше всего совсем отказаться.
«Употребление алкоголя и особенно злоупотребление им снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям, включая COVID-19», - подчеркнули в управлении.
Также там посоветовали собираться за столом всей семьей.
«Временное ограничение социальных контактов в связи со вспышкой COVID-19 привело к тому, что многие семьи стали проводить больше времени вместе, и у них появилась возможность собираться за одним столом. Семейные завтраки, обеды и ужины позволяют родителям показать своим детям пример здорового питания и укрепить семейные узы», - добавили в Роспотребнадзоре.
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Бросать надо бухать . Руки трясутся , скоро кнопки нажимать не смогу.