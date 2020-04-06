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Общество | Самоизоляция: пензенцам посоветовали не переедать и обедать всей семьей

06.04.2020|11:22
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Управление Роспотребнадзора по Пензенской области дало рекомендации по питанию в период самоизоляции.

Для укрепления иммунитета, сохранения здоровья и борьбы с коронавирусной инфекцией в это непростое время пензенцам лучше отдать предпочтение пище домашнего приготовления, а также ограничить употребление соли, сахара, жиров.

Необходимо следить за размером порций. Долгое нахождение дома, особенно без дела и в одиночестве, значительно увеличивает риск переедания и набора лишнего веса, что в итоге приведет к ухудшению здоровья.

Кроме того, находящимся на самоизоляции пензенцам в управлении рекомендовали есть больше богатых клетчаткой овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов и пить много жидкости.

Что касается спиртных напитков, то от них лучше всего совсем отказаться.

«Употребление алкоголя и особенно злоупотребление им снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям, включая COVID-19», - подчеркнули в управлении.

Также там посоветовали собираться за столом всей семьей.

«Временное ограничение социальных контактов в связи со вспышкой COVID-19 привело к тому, что многие семьи стали проводить больше времени вместе, и у них появилась возможность собираться за одним столом. Семейные завтраки, обеды и ужины позволяют родителям показать своим детям пример здорового питания и укрепить семейные узы», - добавили в Роспотребнадзоре.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|06.04.2020 11:32|

Бросать надо бухать . Руки трясутся , скоро кнопки нажимать не смогу.

Гость|06.04.2020 11:32|

Идёте вы со своими рекомендациями.

Гость|06.04.2020 11:36|

И сексом занимайтесь больше. Я вот с друзьями на самоизоляции, уже много раз чуть не забеременела.

Гость|06.04.2020 11:38|

Самоизоляция может быть у монаха или у человека, который чего-то боится. А у нас режим домашнего ареста!

Гость|06.04.2020 11:40|

Минута славы роспотребнадзора? Тьфу на вас. Тьфу на вас ещё раз.

Гость|06.04.2020 11:41|

А что ещё нам посоветуют???? Уж какие макароны жевать и сколько, как-нибудь разберёмся... противно даже заголовок читать.

Гость|06.04.2020 11:43|

Гость писал(a):

Я вот с друзьями на самоизоляции, уже много раз чуть не забеременела.
А как друзья? Не забеременели?

Гость|06.04.2020 11:44|

Уже и есть запрещают!!!!!! Во дают!!!)))

Гость|06.04.2020 11:48|

Скоро вообще незнай что жрать будем, на какие шиши.

Гость|06.04.2020 11:55|

То как зверь она завоет, то заплачет как дитя. Пойду съем чего нибудь.

Гость|06.04.2020 11:57|

Скоро стол за которым все собираются будут грызть.

Гость|06.04.2020 12:00|

За переедание тоже штраф будет?

Гость|06.04.2020 12:01|

Гость писал(a):

И сексом занимайтесь больше. Я вот с друзьями на самоизоляции, уже много раз чуть не забеременела.
по кругу пускали тебя?

Гость|06.04.2020 12:01|

Гость писал(a):

Бросать надо бухать . Руки трясутся , скоро кнопки нажимать не смогу.
Так похмелись, Брат, что ты мучаешься, не слушай никого, месяц выходных, потом майские, потом еще...

Имя: Гость
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