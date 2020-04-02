02.04.2020 | 19:09

Сегодня, 3 апреля, - немного грустный праздник. Грустный, потому что мы не сможем его отметить в традиционном формате: из-за эпидемии коронавируса не получиться сойтись с друзьями в приятной компании и встретить Всемирный день вечеринки.

Неофициальный праздник, именуемый также Всемирным днем пати, несмотря на свой веселый характер был создан с серьезными намерениями. Идея организовать его была озвучена после появления фантастического романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта. Повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти праздник, объединяющий человечество.

Роман был опубликован в 1995-м, а уже 3 апреля 1996 года в США провели первый День вечеринок, которые считаются противоположностью войны.

Но нет безвыходных ситуаций - на помощь придет интернет. В условиях самоизоляции он позволит весело и приятно провести время, общаясь дистанционно. Попробуйте провести праздник в режиме онлайн – и день удастся на славу!

3 апреля произошло несколько важных исторических событий. В 1860 году в США открылась регулярная трансконтинентальная почтовая служба «Пони-экспресс», в 1879-м город София был провозглашен столицей Болгарии, в 1933-м советский хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по пересадке почки человеку, в 1973-м компания IBM представила разработку штрихкода, а в 1976-м состоялось первое вручение французской кинопремии «Сезар».

В народном календаре сегодня Кирилл Катаник - время убирать санки и менять валенки на берестяные лапти. Почему-то считалось, что увидеть на Кирилла Катаника падающую звезду - к несчастью.

Именины сегодня отмечают Владимир, Кирилл, Серафим, Фома и Яков.

3 апреля родились писатель и сценарист Юрий Нагибин, дважды лауреат премии «Оскар» киноактер Марлон Брандо, врач Валентин Дикуль, актеры Алек Болдуин и Эдди Мэрфи.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня отдать предпочтение активной деятельности. Если вы находитесь дома, то не помешают генеральная уборка, большая стирка, перестановка мебели - словом, займитесь благоустройством жилища.