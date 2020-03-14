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Не забудь! | Ставки по ипотеке в России начали расти

14.03.2020|13:49
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Российские банки начали резко повышать ставки по ипотеке. Как сообщает газета «Ведомости», 13 марта это сделали уже два банка.

Так, увеличили ставки Юникредит банк и Транскапиталбанк, в ближайшее время на такую меру намерен пойти и Абсолют банк. Отмечается, что повышение не коснется уже выданных кредитов, но может сказаться на одобренных, но еще неоформленных.

Рассматривают варианты корректировок и другие игроки, пишет газета. В то же время ряд банков указывают, что не намерены пересматривать условия ипотеки как минимум до заседания Центробанка по ключевой ставке. Оно запланировано на 20 марта.

Происходящее называют вынужденной мерой в условиях нестабильной ситуации на мировых фондовых рынках. Отмечается, что задуматься о ставках банкам пришлось «из-за волатильности на рынках, падения курса рубля, роста доходности облигаций федерального займа».

12 марта генеральный директор компании «Дом.рф» Виталий Мутко заявил, что ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты.

До этого глава аналитического департамента ГК «Регион» Валерий Вайсберг предположил, что одним из последствий обвала мирового рынка нефти может стать повышение российским Центробанком ключевой ставки.

Источник — lenta.ru
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