4 сентября - День специалиста по ядерному обеспечению

03.09.2025 | 16:18

Сегодня, 4 сентября, свой профессиональный праздник отмечают специалисты по ядерному обеспечению. 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне состоялось первое ядерное испытание в СССР, положившее конец атомной монополии США. С тех пор провели 715 испытаний, последнее - 24 октября 1990 года на Новой Земле.

В этот день принято награждать ветеранов подразделений особого риска и отдавать дань памяти погибшим.

А еще сегодня отмечают 2 международных праздника - День тхэквондо и День стрельбы из лука.

4 сентября отмечено в истории несколькими знаменательными событиями. В 1700 году Петр I своим указом учредил Приказ рудокопных дел, в 1781-м был основан Лос-Анджелес, в 1888-м зарегистрировали торговый знак Kodak, в 1975-м вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что? Где? Когда?», а в 1987-м в Москве завершился суд над Матиасом Рустом, который посадил свой самолет на Красной площади.

В этот день родились народные артисты РСФСР певец Эдуард Хиль и актриса Нина Ургант, народный артист СССР Валентин Плучек.

4 сентября в народном календаре - Агафон Огуменник. По поверью, в этот день леший приходит на поле, чтобы перекидать снопы с одного гумна на другое, развязать их и растащить солому по всей округе. Стараясь уберечь добро, хозяева выходили караулить припасы. А чтобы обмануть лешего, мужики надевали тулуп наизнанку, голову обвязывали полотенцем и брали кочергу. Ею очерчивали вокруг гумна круг, за который, как считалось, леший не сможет ступить.

На Руси подмечали: если на Агафона ясно, то погода будет радовать еще несколько недель.

Именины сегодня празднуют Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Иларион, Исаакий, Макар, Михаил, Федор и Феликс.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, день не подходит для серьезной работы. Сегодня лучше как можно больше времени провести в уединении.