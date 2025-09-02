Не забудь!

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

Сегодня, 3 сентября, в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.

1 сентября 2004 года боевики захватили городскую школу № 1 и удерживали заложников до 3-го числа без еды и воды. За происходившим следила вся страна. 3 сентября было принято решение о штурме здания школы. В результате теракта погибло более 300 человек, среди них - 186 детей.

С 2005 года каждое 3 сентября вся Россия вспоминает не только жертв террористов в Беслане, но и трагедию в Буденновске, захват театрального центра на Дубровке в Москве, взрывы домов в столице, Буйнакске и Волгодонске. Этот день призван напомнить каждому россиянину о персональной бдительности.

Кроме того, сегодня День окончания Второй мировой войны. До апреля 2020 года его отмечали 2 сентября, но потом перенесли праздник на 3-е. Российские политики аргументировали принятое решение сохранением исторической справедливости.

3 сентября в России отмечается неофициальный День прощания, именуемый также Шуфутиновым днем. Идея шуточной даты навеяна известной песней про 3 сентября. В 2023 году композиция отметила 30-летний юбилей, авторы утверждали, что в ней нет никакого скрытого смысла, однако песня породила множество мемов и фотожаб, взорвала интернет-пространство.

День прощания можно отметить в любой точке планеты, достаточно найти в интернете видеоролик, включить его и наслаждаться комментариями поклонников и ненавистников. Также можно выложить на своих страницах в соцсетях соответствующее фото или мем.

В истории 3 сентября отмечено несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1826 году состоялась коронация императора Николая I, в 1828-м в Тифлисе Александр Грибоедов сочетался браком с 15-летней Ниной Чавчавадзе, а в 1939-м Великобритания и Франция объявили войну фашистской Германии.

3 сентября родились французская аристократка, фаворитка короля Генриха I Диана де Пуатье, немецкий автоконструктор Фердинанд Порше, писатель и журналист Сергей Довлатов.

В народном календаре - Фаддей Проповедник. На Фаддея было принято убирать лен. Его раскладывали на лугах, чтобы вышла лишняя влага, а сам он стал гибким и мягким. Считалось, что если небо чистое и солнце светит ясно, то хорошую погоду можно ждать еще 4 недели.

Именинники сегодня Авраам, Александр, Ефрем, Игнатий, Корнилий, Павел, Рафаил и Фаддей.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, это удачный день, когда можно смело браться даже за самые сложные задачи.

