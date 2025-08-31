1 Сентября - День знаний

Сетевое издание|18+|Понедельник|1 сен 2025|01:44
Сегодня, 1 сентября, вся страна, а вместе с ней и Пензенская область, отмечает День знаний.

Утром первоклассники с душевным трепетом перешагивают порог школы, ребята постарше обмениваются впечатлениями от летнего отдыха, девочки смотрят на подруг - кто как изменился за месяцы расставания.

А еще 1 сентября после всех дел можно расслабиться и отметить День любителей сериалов. Его начали отмечать с 2023 года.

1 сентября вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В 1255 году была основана крепость Кенигсберг, в 1902-м состоялась премьера первого фантастического фильма «Путешествие на Луну», а в 1910-м открылся первый в России завод грампластинок.

Известен этот день и скорбными эпизодами: в 1939-м началась Вторая мировая война, в 1985-м в Атлантическом океане обнаружили обломки лайнера «Титаник», а в 2004-м весь мир шокировал террористический акт в бесланской средней школе № 1.

1 сентября родились русский поэт Серебряного века Иннокентий Анненский, американский писатель Эдгар Райс Берроуз, советский ученый, химик-неорганик, академик, Герой России Валерий Легасов.

Сегодня в народном календаре - Фекла Свекольница. На Руси свекла использовалась как в кулинарии, так и в народной медицине. Самое время приготовить наваристый борщ, вкуснейший свекольник или, например, селедку под шубой, в которой яркий корнеплод играет не последнюю роль.

Именины 1 сентября отмечают Андрей, Мария, Николай, Тимофей, Фекла.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня стоит избегать напряженных ситуаций и конфликтов. При этом день хорош для смены имиджа, посещения салона красоты и спа.

