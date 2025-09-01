Не забудь!

2 сентября - День российской гвардии

Печать
Telegram

2 сентября в стране отмечается День российской гвардии, установленный в 2000 году. Праздник был придуман для повышения престижа военной службы и поддержания военных традиций.

Сотрудники ППС сегодня отмечают День патрульно-постовой службы полиции МВД России. Они следят за порядком и охраняют безопасность граждан в разных городах страны.

2 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1918-м ВЦИК учредил Реввоенсовет республики во главе со Львом Троцким, а в 1940-м был введен почетный знак отличия лиц, имеющих высшие воинские звания, «Маршальская звезда».

2 сентября 1945-го на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии, что ознаменовало окончание Второй мировой войны. Международный конфликт длился шесть лет - с 1 сентября 1939 года. В войну оказалось втянуто 61 государство, в ней приняли участие в общей сложности более 1,7 млрд человек.

Сегодня в народном календаре Самойлов день. На Руси пророк Самуил считался заступником мужчин, и в этот день утром им подавали новые рубахи и накрывали богатый стол. В Самойлов день зачастую в меню входили жареные грибы с картошкой.

Именины 2 сентября отмечают Александр, Виктор, Владимир, Лев, Максим, Николай, Самуил, Степан.

В этот день родились советский писатель-фантаст Александр Казанцев, народный артист СССР Евгений Леонов, народный артист РСФСР Валентин Гафт.

Растущая луна во второй четверти. Согласно лунному календарю, день хорошо подходит для активного отдыха, а также для работы и бизнеса. Сегодня удача будет сопутствовать всем делам.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте