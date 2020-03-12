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Не забудь! | 13 марта вспомним о важности здорового сна

12.03.2020|16:42
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В пятницу, 13 марта, Всемирный день сна. Впервые его отметили в 2008 году. Инициатором выступила Международная ассоциация медицины сна, желая напомнить людям о важности сна, его расстройствах и их влиянии на здоровье.

Сон - особая форма существования организма, занимающая треть жизни человека. Очень важно, чтобы он был нормальным и длился 7-8 часов в сутки. Не менее и не более.

13 марта в Таиланде считается Днем слона. В честь праздника примерно в 80 километрах севернее Бангкока оборудуют площадку с бесплатным входом. Посетив ее, любой желающий может увидеть слонов разного возраста, наряженных в цветные попоны и с украшениями на голове и бивнях.

Одно из главных мероприятий торжества - кормление животных. Их угощают свежими фруктами и овощами, а также большими кубами льда, в которых заморожены ананасы, арбузы, кукуруза, яблоки, груши и персики.

13 марта произошло несколько важных исторических событий. Так, именно в этот день в 1781 году английский астроном Уильям Гершель открыл Уран, в 1845-м был впервые исполнен скрипичный концерт ми минор Мендельсона Бартольди, в 1881-м - убит российский император Александр II, а в 1917-м вышел первый номер газеты «Известия».

В народном календаре сегодня Ярилин день. Он получил название в честь бога солнца. Ярила также считался богом плодородия, поэтому беременные женщины выходили погреться на солнышке, чтобы набраться сил.

Именины сегодня отмечает Иван.

13 марта родились советский педагог Антон Макаренко, первая в мире женщина - дрессировщица львов Ирина Бугримова, советский поэт Сергей Михалков и известный артист цирка, иллюзионист Игорь Кио.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает, что сегодня скандалы и конфликты буквально витают в воздухе. Необходимо сохранять душевное равновесие, объективность и отложить серьезные дела на потом. Если вы собрались заключать брак или же расторгать его, то день для этого не очень удачен.

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