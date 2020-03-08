08.03.2020 | 08:23

В понедельник, 9 марта, празднуется Всемирный день диджея. Представители клубной индустрии отмечают его с 2002 года.

Первоначально работники известных в Европе заведений решили проводить в этот день акции в поддержку больных детей. Они устраивали благотворительные концерты или помогали малышам лечиться посредством музыки и танцевальных практик.

Через несколько лет инициативу европейских диджеев поддержали крупные радиостанции и музыкальные каналы.

Сегодня отмечается 86-летие со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина. До сих пор Юрий Алексеевич остается для всего человечества примером мужества и героизма. Его имя носят улицы и проспекты, а также его родной город.

Также в этот день появились на свет итальянский путешественник, исследователь Америки Америго Веспуччи, украинский поэт и художник Тарас Шевченко, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, 11-й чемпион мира по шахматам Роберт Фишер, итальянская киноактриса Орнелла Мути.

В истории 9 марта отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1500 году испанская экспедиция Кабрала отправилась в Индию, по пути открыв земли Бразилии. В 1714-м Петр I издал указ, который запрещал присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми, а в 1959-м в продажу поступили первые куклы Барби.

В народном календаре сегодня Тарас Бессонный. На Руси чтили память этого святого, который был патриархом Константинопольским и прославился исключительной добротой. Наши предки считали, что сегодня обязательно нужно помолиться, иначе лихорадка вгонит в сон и погубит. По этой причине не ложились спать до захода солнца, а также не смотрели в окно на улицу.

Именины в этот день отмечают Александр, Антон, Евгений, Николай, Тарас и Федор.

Сегодня полнолуние. Лунный календарь предупреждает, что в этот день не стоит поддаваться многочисленным соблазнам, так как последствия могут быть серьезными. Решение серьезных вопросов стоит отложить на потом, а эмоции контролировать. Также рекомендуется отказаться от употребления животной пищи и фруктов.