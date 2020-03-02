02.03.2020 | 16:08

Сегодня, 3 марта, отмечается несколько праздников мирового масштаба. Один из них - Всемирный день дикой природы. Он должен напомнить о необходимости бережно относиться к флоре и фауне, сохранять биологическое разнообразие на планете. Требуется и усиление борьбы с преступлениями в отношении дикой природы.

Также сегодня отмечается Всемирный день писателя. Он был учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба (International PEN Club) в 1986 году. Сам же ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921-м. Название организации - аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов Poets (поэты), Essayists (очеркисты), Novelists (романисты). Получившееся при этом слово читается как pen («перо, ручка с пером» в переводе с английского).

Всемирный день охраны здоровья уха и слуха отмечается 3 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения. На сегодняшний день потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности в мире. Согласно данным ВОЗ, глухотой и нарушением слуха страдают примерно 360 миллионов человек.

Также сегодня в Грузии отмечают День матери, а в Японии - праздник девочек.

3 марта произошло несколько важных исторических событий. В 1613 году Земский собор избрал российским царем Михаила Федоровича, ставшего первым из династии Романовых. В 1861 году в России обнародовали «Манифест об отмене крепостного права». В 1875-м состоялась премьера оперы Жоржа Бизе «Кармен». В 1918-м был подписан Брест-Литовский договор, ознаменовавший выход России из Первой мировой войны. В 1920-м в Москве открылся Дом печати (ныне Центральный дом журналиста). А в 1923-м вышел в свет первый номер американского журнала Time.

В этот день родились основоположник телефонии Александр Белл, писатель Юрий Олеша, нобелевский лауреат биохимик Артур Корнберг, актеры Римма Маркова и Олег Даль.

В народном календаре 3 марта день Архипа и Филимона. Это святые апостолы, которых почитали на Руси. Хозяйкам полагалось провести день на кухне, причем чем больше снеди наготовит женщина, тем богаче будет хозяйство. Главным блюдом являлся каравай. Его посвящали солнцу, отламывали по кусочкам и ели, раздавая не только домочадцам, но и соседям, прохожим, нищим.

Именины отмечают сегодня Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор и Федот.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь гласит, что наступил день активного отдыха в кругу семьи и отличное время для бани. Однако тем, кто сегодня вынужден выйти на работу, не следует печалиться. Во всех делах и начинаниях ждет удача. Даже больным сегодня станет легче.