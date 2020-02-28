28.02.2020 | 17:02

29 февраля - единственная дата, увидеть которую на календаре можно лишь раз в четыре года. Именно в этот день отмечается Международный день редких заболеваний (в невисокосные годы его переносят на 28 февраля).

Его цель - привлечь внимание общественности к проблемам людей с редкими заболеваниями. А они есть в каждой области медицины. По оценкам экспертов, в мире насчитывается около 5-7 тысяч таких опасных недугов. Примерно 80% из них имеют генетическую природу.

Древние славяне отметили бы сегодня день Кащея-Чернобога. Это самое злое божество славянского пантеона. По старославянским обычаям, ровно в полночь с 29 февраля на 1 марта полагалось раздавить в руке сырое куриное яйцо - таким образом Кащею, смерть которого скрывалась в яйце, приходил конец. Поскольку Кащей символизировал зиму, то заодно заканчивалась и она.

В Гаване сегодня открывается ежегодный Международный фестиваль кубинских сигар. Обычно в нем участвует более 1 000 производителей, экспортеров, коллекционеров и просто любителей знаменитого табака из 60 стран мира.

Дата известна и несколькими историческими событиями. В 1288 году в Шотландии вступил в силу закон: мужчина, отказавшийся жениться на женщине, которая сделала ему предложение, был обязан заплатить ее семье внушительный по тем временам штраф - 1 фунт. От него могли и освободить, но только в том случае, если мужчина доказывал, что уже обручен с другой женщиной.

В 1888 году Герман Холлерит изобрел первую электрическую вычислительную машину - статистический табулятор. В основе устройства Холлерит использовал принципы идеи аналитической машины Бэббиджа с перфокартами.

В народном календаре - Касьян Високос, или Касьян Грозный. На Касьяна крестьяне старались вообще не выходить из избы до рассвета; все работы прекращались.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь советует в этот день избегать шумных компаний, прислушиваться к внутреннему голосу и не позволять себе лишнего.