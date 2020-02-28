Сетевое издание|18+|Суббота|29 фев 2020|02:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  75.16  |  $  68.47

Не забудь! | 29 февраля - самая редкая дата в календаре

28.02.2020|17:02
Печать

29 февраля - единственная дата, увидеть которую на календаре можно лишь раз в четыре года. Именно в этот день отмечается Международный день редких заболеваний (в невисокосные годы его переносят на 28 февраля).

Его цель - привлечь внимание общественности к проблемам людей с редкими заболеваниями. А они есть в каждой области медицины. По оценкам экспертов, в мире насчитывается около 5-7 тысяч таких опасных недугов. Примерно 80% из них имеют генетическую природу.

Древние славяне отметили бы сегодня день Кащея-Чернобога. Это самое злое божество славянского пантеона. По старославянским обычаям, ровно в полночь с 29 февраля на 1 марта полагалось раздавить в руке сырое куриное яйцо - таким образом Кащею, смерть которого скрывалась в яйце, приходил конец. Поскольку Кащей символизировал зиму, то заодно заканчивалась и она.

В Гаване сегодня открывается ежегодный Международный фестиваль кубинских сигар. Обычно в нем участвует более 1 000 производителей, экспортеров, коллекционеров и просто любителей знаменитого табака из 60 стран мира.

Дата известна и несколькими историческими событиями. В 1288 году в Шотландии вступил в силу закон: мужчина, отказавшийся жениться на женщине, которая сделала ему предложение, был обязан заплатить ее семье внушительный по тем временам штраф - 1 фунт. От него могли и освободить, но только в том случае, если мужчина доказывал, что уже обручен с другой женщиной.

В 1888 году Герман Холлерит изобрел первую электрическую вычислительную машину - статистический табулятор. В основе устройства Холлерит использовал принципы идеи аналитической машины Бэббиджа с перфокартами.

В народном календаре - Касьян Високос, или Касьян Грозный. На Касьяна крестьяне старались вообще не выходить из избы до рассвета; все работы прекращались.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь советует в этот день избегать шумных компаний, прислушиваться к внутреннему голосу и не позволять себе лишнего.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте