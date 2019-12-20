20.12.2019 | 15:01

Сегодня, 21 декабря, - самый короткий и темный день в году. Так что вечером, укладываясь спать, можно с радостью подумать о том, что в уже ближайшее время световой день начнет удлиняться. Правда, народная мудрость гласит: «Солнце на лето - зима на мороз». Но скоро грянет Новый год, а там и до весны рукой подать!

Пока же природа в субботний день зимнего солнцеворота дарит нам утреннюю темноту, грех не поспать подольше. Кстати, в Голландии в этот день на нежелании вставать с утра основана целая традиция. Дело в том, что в этой стране 21 декабря отмечается День святого Томаса, а школьники в последний раз перед рождественскими каникулами отправляются на уроки. Так вот: все дети стараются прийти как можно раньше, а последнего перешагнувшего школьный порог весь день дразнят «сонным Томасом».

В России в третью субботу декабря отмечается День риелтора. Праздник этот неофициальный, однако специалисты по сделкам с недвижимостью принимают поздравления и пожелания успехов в своей непростой работе. Те, кому хотя бы раз в жизни приходилось заниматься операциями с недвижимостью, знают: высокопрофессиональный добросовестный риелтор - это как минимум 50% успеха. Телефоны таких специалистов передаются из рук в руки, а доброе имя становится залогом доверия клиентов.

21 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1610 году был убит самозванец Лжедмитрий II, претендовавший на русский престол, в 1891-м сыграли первый в истории баскетбольный матч, в 1899-м в Санкт-Петербурге вышел первый номер журнала «Огонек». В 1913-м в американской газете напечатали первый кроссворд, а в 1994 году Академия российского телевидения учредила премию «ТЭФИ».

В народном календаре сегодня Анфиса Рукодельница. В этот день девушки на Руси пряли, ткали и шили. А так как при слабом свете можно было легко уколоться иглой, запястье обвивали шелковой нитью, которая должна была защитить от этой травмы, а заодно от зевоты и икоты.

Именины сегодня отмечают Анфиса, Виктория, Кирилл и Сергей.

21 декабря родились российский революционер, советский государственный, военный и партийный деятель Иосиф Сталин, маршалы Советского Союза Константин Рокоссовский и Петр Кошевой, немецкий писатель Генрих Теодор Белль, актрисы Ольга Аросева и Джейн Фонда, американский композитор Фрэнк Заппа.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня не браться за новые дела, а без спешки завершить уже начатые. Не стоит заводить случайные знакомства - они чреваты неприятными неожиданностями.