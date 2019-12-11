11.12.2019 | 16:18

Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День Конституции. В этот день в 1993 году основной закон страны был принят на референдуме, а 25 декабря его текст опубликовала «Российская газета».

С 1994 года 12 декабря оказалось в числе «красных дней календаря» - государственных праздников. Однако в 2004-м, после принятия Госдумой РФ поправок к Трудовому кодексу, День Конституции перестал быть выходным.

12 декабря 2019 года исполняется 40 лет с того дня, когда Политбюро ЦК КПСС приняло решение о вводе советских войск в Афганистан. После того как 8 октября 1979 года был убит основатель Народно-демократической партии Афганистана и первый руководитель ДРА Нур Мухаммад Тараки, к власти в стране пришел Хафизулла Амин, имевший свою концепцию ее развития.

В Кремле решили поддержать сторонников идеи социализма в Афганистане, тем более что Амин неоднократно обращался с просьбой о военной помощи для борьбы с антиправительственными силами.

12 декабря 1979 года по предложению комиссии Политбюро ЦК КПСС было принято постановление об оказании Афганистану помощи путем ввода на его территорию советских войск. А менее чем через две недели, 25 декабря, 40-я армия вошла в Афганистан и покинула его почти через 10 лет, 15 февраля 1989 года. Боевые действия унесли жизнь более 15 000 советских солдат.

В истории 12 декабря известно тем, что в 1817 году в этот день в Москве состоялось открытие Манежа, в Великобритании была основана Ассоциация настольного тенниса, а в 2012-м начались торжества по случаю 850-летия собора Парижской Богоматери.

В народном календаре сегодня Парамон Зимоуказитель. Считалось, что в этот день можно предсказывать погоду. Ясное утро предвещало отсутствие осадков на весь месяц, а метель грозила затянуться на целую неделю. В этот день у крестьян было принято очищать крыши домов от снега, причем ни в коем случае не лопатой, а веником или метлой.

Именины 12 декабря отмечают Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей и Федор.

В этот день родились русский историк и писатель Николай Карамзин, французский романист Гюстав Флобер, певец Фрэнк Синатра, композитор Владимир Шаинский, советские актеры Леонид Быков и Виталий Соломин, артистка Клара Новикова.

Сегодня полнолуние. Лунный календарь обещает, что день будет светлым и спокойным. Если у вас сегодня выходной, то это отличный повод подольше полежать в кровати и предаться размышлениям о себе. Тех, кто сегодня вышел на работу, будет переполнять энергия. И выплеснуть ее лучше в деятельности, а не в конфликтах и необдуманных поступках.