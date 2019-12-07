07.12.2019 | 14:50

Сегодняшний день очень подходит для того, чтобы посетить картинную галерею или музей. Потому что 8 декабря, во-первых, воскресенье, а во-вторых, - Международный день художника.

Сегодня в Пензе завершает работу фестиваль художественных промыслов «Пенза - сердце мастерства», на которой представляют свои работы умельцы из разных регионов и даже из-за рубежа. Они и есть самые народные художники: даже если из их рук выходят не картины и гравюры, а украшения, керамика или изделия из бересты, их творцы вкладывают частичку своей души в каждое изделие.

Также 8 декабря считается днем образования Казначейства России. В 1992 году Президент РФ Борис Ельцин подписал указ, согласно которому была создана система органов Федерального казначейства.

Эта служба зародилась еще во времена Древней Руси, когда при княжеских и боярских дворах появилась должность казначея - хранителя материальных ценностей.

Сегодня Федеральное казначейство - это орган исполнительной власти, в состав которого входит 83 управления и 2 254 отделения. Сама служба находится в ведении Министерства финансов РФ.

В Панаме 8 декабря отмечается День матери, в Болгарии - День студента, в Киргизии - День работников радио и телевидения, а в Узбекистане - День Конституции.

8 декабря известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1982 году была основана Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил России, в 1955-м парламентская ассамблея Совета Европы утвердила официальный флаг организации, который впоследствии перешел к Евросоюзу, в 1980-м в Нью-Йорке было совершено смертельное покушение на Джона Леннона - одного из легендарных The Beatles, а в 1991-м в Беловежской Пуще подписали соглашение о распаде СССР и создании СНГ.

8 декабря родились голливудская звезда Ким Бейсингер, актрисы Алиса Фрейндлих, Клара Румянова и Марина Голуб, актеры Евгений Стеблов и Лев Борисов, вокалист группы The Doors Джим Моррисон.

В народном календаре сегодня - Клим Холодный. В этот день наши предки готовились к сильным морозам. Однако если на Клима петухи запели рано, ждали скорой оттепели. Женщины в этот день пряли, а мужчины обмолачивали зерно, причем строго на голодный желудок: в Климентьев день любое важное дело полагалось выполнять натощак.

Именинники сегодня Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Ил(л)арион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен и Ярослав.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня быть как можно осторожнее в словах и делах и по возможности всячески избегать ссор, так как помириться будет нелегко.