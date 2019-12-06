06.12.2019 | 18:27

Фестиваль народных художественных промыслов «Пенза - сердце мастерства» занял три этажа киноконцертного зала. Здесь можно увидеть, пожалуй, все существующие виды рукоделия, представленного как самодеятельными, так и профессиональными мастерами.

Юлия Шуплецова, педагог дополнительного образования, решила показать своих красавцев, созданных из подручных средств.

«Получилось так, что это было нужно мне по работе. Я работала в детском саду, а детям, чтобы о чем-то рассказать, нужно обязательно это показывать. И началось все с простой куклы как дидактического пособия, то есть мы принесли и разбирали женские костюмы», - рассказала участница фестиваля.

Дмитрий Обухов из Кирова привез на продажу свалянные вручную тапочки. По его словам, народным умельцем стал поневоле.

«В Кирове заводов совсем не осталось где работать, вообще рабочих мест нет», - поделился он.

На фестиваль приехали мастера из разных российских регионов. Прибыли и представители других стран, например компания из Эквадора. Молодые люди демонстрируют музыкальные инструменты, которые сами делают и на них же играют.

Фестиваль будет продолжаться три дня. В его рамках запланирована не только ярмарка, но и мастер-классы и конкурсы. Лучших умельцев определят в нескольких номинациях, победители получат денежные премии.