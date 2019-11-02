02.11.2019 | 09:12

Сегодня, 3 ноября, в США отмечается национальный день сэндвича (по-нашему – бутерброда). Блюдо названо в честь английского дипломата и государственного деятеля Джона Монтегю (1718-1792), 4-го графа Сэндвича.

Считается, что Монтегю придумал сэндвич, чтобы быстро перекусывать по время карточных игр. Он мог играть сутки напролет, и, естественно, периодически ему требовалось есть. Слуги приносили пищу прямо за карточный стол. Однажды некий игрок обвинил Монтегю в том, что тот своими жирными пальцами метит карты крапом. Чтобы ситуация не повторялась, граф приказал слуге подать ему кусок ростбифа между двумя ломтями хлеба.

В скором времени бутерброд «как у Сэндвича», или «по-сэндвичски», завоевал популярность и у других местных картежников.

В Японии сегодня празднуется День культуры. В стране это официальный выходной, когда японцы целыми семьями отправляются в музеи или парки.

В истории 3 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В 1941 году в Киево-Печерской лавре был взорван Успенский собор, в 1957-м в СССР запустили космический аппарат «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту, а в 1958-м в Париже открылся комплекс зданий ЮНЕСКО.

3 ноября в народном календаре - Иларионов день. Сегодня отмечают память двух святых тезок: Илариона Великого (III-IV вв., Палестина) и Илариона Псковоезерского (XV, Русь).

Считалось, что если на Илариона снег ляжет на сырую землю и не растает, то весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпадет на мерзлую почву, то в следующем году следует ждать богатого урожая хлеба.

Именины сегодня празднуют Аза, Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Ил(л)арион, Константин, Николай, Павел, Пелагея, Сергей, Федор, Юлиан и Яков.

3 ноября родились итальянский ювелир и скульптор Бенвенуто Челлини, советский поэт, переводчик и писатель Самуил Маршак, народный артист России певец Александр Градский, российский фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко и советский поэт Эдуард Багрицкий.

Растущая Луна переходит из первой во вторую четверть. Лунный календарь советует сегодня особенно тщательно следить за своим здоровьем. День подходит для общения, а вот участие в массовых мероприятиях лучше отложить.