25.10.2019 | 17:24

В субботу, 26 октября российские спортсмены отмечают День гимнастики. Учредили его в 1999 году. Этот вид спорта очень популярен, он относится к числу древних.

В России и европейских странах гимнастика начала распространяться в XVIII веке. Первые российские состязания состоялись в Москве в 1885 году. Самыми известными видами являются спортивная и художественная гимнастика.

26 октября православные христиане чтут Иверскую икону Божией Матери. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. По преданию, икону написал евангелист Лука. На Руси ее очень почитали, молясь об избавлении от разных бытовых неурядиц, утешении в горе, умножении плодородия земли и защите от пожара. В народном календаре день так и назывался - Иверская.

Также сегодня в Австрии отмечается День республики, а в Скандинавии - День Зимы.

26 октября известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1824 году в Москве был официально открыт Малый театр. В 1863-м появился первый в мире узкоспециальный союз - Футбольная ассоциация в Лондоне. А в 1920-м Совет народных комиссаров издал постановление о продаже за границу русских художественных ценностей.

26 октября появились на свет поэт Андрей Белый, живописец Василий Верещагин, кинорежиссер и сценарист Игорь Масленников, 21-й президент Франции Франсуа Миттеран, футболист Дмитрий Сычев.

Именины сегодня отмечают Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай и Трофим.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, день благоприятен для любых начинаний и дел. Успеху в них способствует и бурлящая энергия. Однако следует остерегаться поспешных решений и негативных эмоций.