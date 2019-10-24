24.10.2019 | 14:48

Сегодня, 25 октября, в России отмечается День таможенника. Впервые указ о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских» появился в 1653 году. Его издал царь Алексей Михайлович. С этого момента таможня стала государственной службой, предназначенной для защиты экономических интересов страны.

Сейчас российские таможенники активно используют в работе системы анализа и управления рисками. На помощь им приходят передовые технологии контроля и оформления, в том числе и электронная форма декларирования товаров и транспорта.

Именно таможня является одним из первых заградительных постов на пути контрабанды оружия и наркотиков, обеспечивает безопасность поставок товаров и транспорта. И в этот день ее сотрудники получают заслуженные поздравления от руководства, коллег и друзей.

Сегодня в России отмечается также День работника кабельной промышленности. Праздник был учрежден в честь события, произошедшего в 1879 году. Тогда инженеру немецкой электрической компании «Сименс и Гальске» было выдано свидетельство, разрешающее изготовление изолированной проволоки и телеграфных кабелей на заводе, построенном в Санкт-Петербурге. Таким образом, этот день положил начало кабельной промышленности в нашей стране, которая в настоящий момент насчитывает порядка 350 предприятий.

В Литве 25 октября отмечают День Конституции, а в Беларуси - праздник мельников.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1922-м в Советской России завершилась Гражданская война. В 1990-м вышел в эфир первый выпуск телеигры Влада Листьева «Поле чудес».

В народном календаре 25 октября - Андрон Звездочет. В этот день крестьяне до полуночи наблюдали за небом и судили по звездам о погоде и будущем урожае. Звездное небо сулило урожай гороха, яркие светила - морозы, тусклые – оттепель, а мигающие – перемены в погоде.

25 октября родились композиторы Жорж Бизе и Иоганн Штраус («король вальсов»), писатель Глеб Успенский, оперная певица Галина Вишневская, художник Пабло Пикассо, актрисы Анни Жирардо и Тамара Семина.

Именины сегодня отмечают Александр, Богдан, Денис, Доминика, Иван, Кузьма, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Тарас и Федот.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает, что сегодня возможны разногласия с близкими и друзьями. Однако возникший спор может оказаться и полезным, ведь, как известно, в нем рождается истина. Также в этот день рекомендуется раздать долги и ждать приятных сюрпризов.