23.10.2019 | 16:42

В четверг, 24 октября, в России проходит День без бумаги. Цель праздника – привлечь внимание к рациональному использованию этого ресурса. Уникальность акции заключается в том, что такой подход приносит пользу как природе, так и бизнесу.

За последние 20 лет потребление бумаги увеличилось примерно на 26%, а леса вырубаются быстрее, чем они успевают вырастать. Безбумажные технологии существенно уменьшили бы вред, наносимый экологии, а также денежные расходы компаний.

Также сегодня в России отмечается День подразделений специального назначения Вооруженных Сил РФ. Первые в истории страны подобные структуры появились в 1918 году. Это были части особого назначения (ЧОН), которые вели борьбу с басмачеством в Средней Азии и повстанцами на территории РСФСР.

Сейчас свои подразделения специального назначения имеют многие силовые структуры и федеральные ведомства. Они занимаются разведкой, проводят антитеррористические операции, ищут и задерживают особо опасных и вооруженных преступников, ликвидируют преступные группировки, освобождают заложников.

Что касается исторических событий, то 24 октября 1897 года в России был проведен первый официальный футбольный матч. В Санкт-Петербурге сыграли команды Василеостровского общества футболистов и кружка любителей спорта, матч закончился при счете 6:0.

В 1938 году в этот день в универмаге Нью-Йорка в продажу поступили нейлоновые чулки. Покупательницы так ждали новинку от компании «Дюпон», что за несколько часов раскупили более 780 тысяч пар чулок из революционного материала.

По сравнению со своими шелковыми собратьями нейлоновые чулки прочнее сидели на ногах, не морщились и не сползали.

В народном календаре 24 октября - Филиппова канитель. Канителью наши предки называли распутицу и грязь на дорогах. Примечали, что если утром на Филиппа шел снег, то это предвещало суровую зиму.

24 октября появились на свет швейцарский врач и алхимик Парацельс, основатель хрустальной империи Swarovski Даниэль Сваровски, актер театра, эстрады и кино Аркадий Райкин, советский писатель Венедикт Ерофеев, советский режиссер Динара Асанова и английский футболист Уэйн Руни.

Именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей и Филипп.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня рационально расходовать собственные силы. В этот день можно пострадать от перепадов настроения, а также от склонности к самообману. Поэтому главное – тщательно контролировать свои эмоции, а также не верить обещаниям, клятвам и угрозам.