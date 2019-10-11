11.10.2019 | 18:08

«Снова птицы в стаи собираются, ждет их за моря дорога дальняя…» С этой известной песни можно начать утро 12 октября, потому что сегодня отмечается Всемирный день мигрирующих птиц.

Эта экологическая акция проводится для расширения познаний людей о мигрирующих птицах, путях их передвижения и местах обитания. Раньше эта дата отмечалась в мае, а начиная с 2018 года - дважды в год: во вторую субботу в мае и в октябре.

В России 12 октября празднуется День кадрового работника. Неофициально впервые отмечать его стали в кадровых службах органов внутренних дел, поэтому в качестве даты выбран день создания первых кадровых аппаратов милиции. Так что если у вас есть знакомые специалисты по подбору персонала, инспекторы отдела кадров или менеджеры по обучению работников, не забудьте поздравить их с праздником.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, именно 12 октября 1492 года считается официальной датой открытия Америки. В 1810 году в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива (сегодня он больше известен как Октоберфест). В 1931-м открылась главная достопримечательность Рио-де-Жанейро - 30-метровая статуя Христа Спасителя. А в 1957-м на экраны кинотеатров вышел легендарный фильм «Летят журавли».

В народном календаре 12 октября - Феофан Милостивый. В этот день было принято охотиться на зайцев и в случае удачи устраивать застолье.

Именины сегодня, помимо Феофана, отмечает Иван.

12 октября родились английский писатель Эдвард Алистер Кроули, советский актер и кинорежиссер Ролан Быков, итальянский оперный певец Лучано Паваротти, советский и российский актер театра и кино Юрий Васильев (первый возлюбленный главной героини мелодрамы «Москва слезам не верит») и российский музыкант Алексей Кортнев.

Растущая Луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, решительные действия сегодня принесут успех, а вот перепады настроения могут испортить приятную атмосферу.