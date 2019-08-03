03.08.2019 | 14:12

В воскресенье, 4 августа, в России День железнодорожника. Ежегодно работники этой отрасли отмечают свой профессиональный праздник в первое воскресенье последнего летнего месяца. Учредили его в 1896 году.

Праздник был приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. Сегодня они связывают множество уголков страны от Москвы до Владивостока, и без них невозможно представить современную жизнь.

Этот день в истории отмечен несколькими знаменательными событиями: в 1662 году в Москве произошел Медный бунт - массовое восстание посадских людей против выпуска медных денег, в 1777 году в Лондоне был открыт первый в мире цирк, а в 1914-м началась Первая мировая: Великобритания объявила войну Германии.

Православные христиане знают 4 августа как день памяти равноапостольной Марии Магдалины, а в народном календаре сегодня Мария Ягодница. В этот день было принято отправляться в лес за ягодами, которые хозяйки заготавливали на зиму. А еще женщины умывались росой, веря, что сегодня она обладает чудесными свойствами и придаст красоту и белизну лицу.

4 августа родились английский поэт и драматург Перси Биши Шелли, джазовый музыкант Луи Армстронг, писатель Кнут Гамсун и бывший президент США Барак Обама.

Именины сегодня отмечают Алексей, Корнилий, Мария и Михаил.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня, возможно, придется выбирать между добром и злом, и тянуть больше будет к последнему, поэтому будьте внимательны и не поддавайтесь соблазну. Также в этот день не рекомендуется принимать судьбоносные решения.