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Не забудь! | 3 августа готовим блюда из арбуза

02.08.2019|15:54
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В субботу, 3 августа, в разных уголках света отмечают День арбуза. История праздника началась в США, что неудивительно, ведь Америка – первая в мире страна по поеданию этой ягоды.

В Пензе вот уже несколько недель как уличные торговцы начали предлагать покупателям арбузы и дыни. Чтобы выбрать качественную бахчевую культуру, необходимо помнить, что у зрелых арбузов целостный покров, яркий цвет корки и имеется светлое пятно на боку (оно должно быть максимально желтым). Легко протыкаемая корка – признак незрелости.

Перед тем как разрезать бахчевые, нужно помыть их с мылом, чтобы удалить пыль и микроорганизмы, которые, попав внутрь, могут привести к развитию кишечной инфекции.

В День арбуза очень популярны совместные обеды с арбузными блюдами и лимонадами. После пикников и трапезы соседи устраивают конкурсы: кто дальше всех плюнет арбузным семечком или кто вырежет из арбуза самую красивую фигуру.

3 августа в мире вспоминают известного путешественника Христофора Колумба. В этот день в 1492 году мореплаватель отправился в свою первую океанскую экспедицию. Флотилия Колумба состояла из трех кораблей: «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья». Они вышли из испанской гавани Палос-де-ла-Фронтера.

Путешественники намерены были открыть кратчайший путь из Европы в Индию, но расчеты Колумба оказались неверными. Корабли пересекли Атлантический океан и достигли Багамских островов.

12 октября 1492 года стало официальным днем открытия Америки. Вот так ошибки в расчетах средневековых звездочетов, географов и мореплавателей привели к обнаружению нового континента.

Кроме того, 3 августа в 1958 году американская подлодка «Наутилус» впервые в истории достигла Северного полюса, а в 1959-м в Москве открылся первый международный кинофестиваль.

В народном календаре 3 августа - Онуфрий Молчаливый. Сегодня чествуют преподобного Онуфрия Печерского, жившего в Киеве в XII веке. На Руси в честь монаха все работы в этот день нужно было совершать молча.

3 августа родились первый президент Туниса Хабиб Бургиба, ученый-радиохимик Борис Курчатов, писатель и общественный деятель Анатолий Алексин, актер театра и кино Вацлав Дворжецкий и оперная и камерная певица Мария Биешу.

Именины сегодня отмечают Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен и Федор.

Растущая луна находится в первой четверти. Сегодня, согласно лунному календарю, можно многое успеть, но главное – настроиться на позитив, чтобы дальнейшие дела месяца принесли успех и удовлетворение. В этот день не стоит беречь силы: потраченная энергия вернется сторицей.

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Гость|03.08.2019 00:28|

penzainform.ru писал(a):

Перед тем как разрезать бахчевые, нужно помыть их с мылом
ГЛУПОСТЬ

Гость|03.08.2019 00:37|

Рано еще арбузы есть.

Гость|03.08.2019 00:57|

Гость писал(a):

Рано еще арбузы есть.
Согласен! Пока лежит жуткий, поливной яд ! Детей не кормить !

Дмитрий Н. Мотовилов|03.08.2019 01:15|

Бойкот химизированной пище!

Имя: Гость
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