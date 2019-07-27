27.07.2019 | 14:15

Сегодня, 28 июля, Россия отмечает один из своих любимых праздников - День Военно-Морского Флота. Это знаменательный день не только для военных моряков, но и для всех тех, кто охраняет морские рубежи страны, для рабочих учреждений и предприятий, связанных с флотом и кораблями, а также для ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил.

В этот день во всех городах России проходят мероприятия, посвященные празднику, и народные гулянья, а там, где располагаются военно-морские базы, - военные парады, концерты и салюты.

Также сегодня православные христиане отмечают День крещения Руси. Праздник был учрежден не так давно - в 2010 году. Дата выбрана неслучайно: это день памяти равноапостольного князя Владимира.

Его бабушка, княгиня Ольга, принявшая крещение, воспитала внука в уважении к христианской вере. Князь сделал выбор в пользу православия под впечатлением от рассказов послов, вернувшихся из Константинополя и сообщивших о великолепии службы.

28 июля известно и как День PR-специалиста. В 2003 году министр труда и социального развития РФ подписал постановление, в результате которого в Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов появились должности «заместитель директора по связям с общественностью», «начальник отдела по связям с общественностью», «менеджер по связям с общественностью» и «специалист по связям с общественностью».

Ежегодно 28 июля также отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. В связи с ним организуются мероприятия, направленные на привлечение внимания общества к существующей проблеме. Согласно данным ВОЗ, гепатитом страдают 2 миллиарда человек, то есть каждый третий житель Земли.

28 июля произошел ряд знаменательных исторических событий. В 1586 году в Лондон попали первые клубни картофеля. Его привез из Колумбии Томас Хэрриот. По мнению англичан, они первыми по достоинству оценили эту культуру и способствовали распространению блюд из нее по всему Старому Свету. В России картофель появился благодаря Петру I, который попробовал его в Европе.

Также в этот день в 1858 году криминалисты впервые воспользовались отпечатками пальцев, в 1914-м началась Первая мировая война, в 1944-м Брест освободили от фашистских войск, а в 1958-м в Москве был открыт памятник поэту Владимиру Маяковскому.

В народном календаре 28 июля - день Кирика и Улиты. Он считался серединой лета. Наши предки говорили, что сегодня солнце светит особенно ярко. Женщинам полагался полноценный отдых, они занимались лишь воспитанием детей - приучением их к домашнему труду.

Именины сегодня празднуют Василий, Владимир и Петр.

28 июля родились немецкий философ-материалист Людвиг Фейербах, английская писательница и художник Беатрис Поттер, создательница журнала Burda moden Анна Бурда (Леммингер), народный артист России Владимир Басов, первая леди США Жаклин Кеннеди, народные артистки РСФСР Марианна Вертинская и Наталья Белохвостикова, президент Венесуэлы Уго Чавес.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает, что в этот день не стоит тратить силы на болтовню и суету. Следует избегать конфликтов, не впадать в тоску или же излишнее веселье. Экономьте силы и энергию, решайте простые вопросы и задачи.