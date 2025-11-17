Врач предупредила о последствиях полного отказа от сахара

Гастроэнтеролог Меган Росси считает, что полный отказ от сахара не только не принесет пользу, но и существенно навредит здоровью. Такое мнение она выразила в разговоре с Daily Mirror.
Росси заявила, что полностью отказаться от сахара совсем не просто, так как он и его аналоги содержатся в огромном количестве продуктов: фрукты, овощи, кисломолочные продукты и так далее. «Убирать все это из рациона опасно, так как это грозит авитаминозом, нехваткой антиоксидантов, нарушением метаболизма и психического здоровья», — предупредила врач.
При этом специалист отметила, что сахар в сладостях и десертах представляет такую же опасность, как и сахар в натуральных продуктах. По ее словам, он безвреден в небольших количествах и опасен при избытке, так как провоцирует развитие ожирения и все сопутствующие проблемы со здоровьем.
Учитывая это, Росси посоветовала не отказываться от сахара и употреблять в пищу любые сладкие продукты, но знать меру. Чтобы определить ее, она посоветовала задать себе три вопроса: «Есть ли у меня тяга к сладкому?», «Усиливается ли эта тяга?», «Заменяют ли сладости полноценный прием пищи?». При положительном ответе Росси посоветовала уменьшить суточное потребление сладостей.
Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко разрешила заедать стресс несколькими продуктами. По ее словам, справиться с тревогой помогают горький шоколад и капуста.
