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Ликбез

Какие вещи нельзя класть в сушильную машину?

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Вопрос от интернет-пользователя

Собираюсь купить сушильную машину, но не знаю, точно ли она мне пригодится. Какие вещи можно в нее класть, а какие нет?

Ответ специалиста

Производители запрещают класть в машины определенные изделия, но какие конкретно - зависит от характеристик устройства. В основном сушить таким способом нельзя:

- вещи из тканей, которые легко повреждаются, к примеру шелк;

- содержащие большое количество резины или поролона, водонепроницаемые материалы;

- нестираные вещи, а также загрязненные растительным маслом, легковоспламеняющимися веществами (бензином, спиртом, керосином, воском, ацетоном и т. д.);

- одежду из шерсти, если нет ярлыка с обозначением, что такая сушка допускается;

- изделия из стекловолокна;

- одежду из меха - как натурального, так и искусственного.

Всегда следуйте рекомендациям на ярлыках одежды и пользуйтесь режимами, которые ей подходят.

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