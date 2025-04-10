Какие вещи нельзя класть в сушильную машину?

Вопрос от интернет-пользователя
Собираюсь купить сушильную машину, но не знаю, точно ли она мне пригодится. Какие вещи можно в нее класть, а какие нет?
Ответ специалиста
Производители запрещают класть в машины определенные изделия, но какие конкретно - зависит от характеристик устройства. В основном сушить таким способом нельзя:
- вещи из тканей, которые легко повреждаются, к примеру шелк;
- содержащие большое количество резины или поролона, водонепроницаемые материалы;
- нестираные вещи, а также загрязненные растительным маслом, легковоспламеняющимися веществами (бензином, спиртом, керосином, воском, ацетоном и т. д.);
- одежду из шерсти, если нет ярлыка с обозначением, что такая сушка допускается;
- изделия из стекловолокна;
- одежду из меха - как натурального, так и искусственного.
Всегда следуйте рекомендациям на ярлыках одежды и пользуйтесь режимами, которые ей подходят.
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