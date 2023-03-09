Можно ли получить с отца ребенка алименты за 10 лет?

09.03.2023 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Бывшая, с которой у нас общий ребенок, поставила перед фактом, что подаст на алименты и сдерет выплаты за десятилетний срок. Может ли она это на самом деле сделать? Я каждый месяц помогаю финансово, но никаких расписок не было.

Ответ юриста

Как правило, алименты присуждаются со дня подачи заявления в суд. За предшествующий период их могут взыскать в пределах трех лет, но лишь в том случае, если будет доказано в суде, что ваша бывшая пыталась добиться взыскания средств на содержание, а вы уклонялись.

Семейный кодекс РФ, статья 107. Сроки обращения за алиментами:

1. Лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на алименты, если они не выплачивались ранее по соглашению об уплате.

2. Алименты присуждаются с момента обращения в суд.

Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трех лет с момента обращения в суд, если судом установлено, что до обращения принимались меры к получению средств на содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения обязанного лица от их уплаты.