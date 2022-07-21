Можно ли сдать на права и получить их до совершеннолетия?

21.07.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Есть машина, но нет прав, потому что не исполнилось 18 лет. Можно ли сдать экзамены и получить удостоверение раньше?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

В соответствии с положениями ст. 26 «Условия получения права на управление транспортными средствами» Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,

«1. К сдаче экзаменов допускаются лица, достигшие установленного настоящей статьей возраста, имеющие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, прошедшие в установленном порядке соответствующее профессиональное обучение.

Примерные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий разрабатываются уполномоченными на то федеральными органами исполнительной власти в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

2. Право на управление транспортными средствами предоставляется:

- транспортными средствами категории M и подкатегории A1 - лицам, достигшим 16-летнего возраста;

- транспортными средствами категорий A, B, C и подкатегорий B1, C1 - лицам, достигшим 18-летнего возраста;

- транспортными средствами категорий D, Tm, Tb и подкатегории D1 - лицам, достигшим 21-летнего возраста;

- составами транспортных средств категорий BE, CE, DE - лицам, имеющим право на управление транспортными средствами соответственно категорий B, C, D в течение не менее 12 месяцев;

- составами транспортных средств подкатегорий C1E, D1E - лицам, имеющим право на управление транспортными средствами соответственно категорий C, D либо подкатегорий C1, D1 в течение не менее 12 месяцев.

3. Лица, достигшие 17-летнего возраста, допускаются к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами категорий B и C при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Российские национальные водительские удостоверения выдаются указанным лицам по достижении ими 18-летнего возраста.

4. Лица, проходящие военную службу, после соответствующего профессионального обучения допускаются к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами категории D и подкатегории D1 по достижении 19-летнего возраста.

До достижения указанными лицами 21-летнего возраста выданные им по результатам сдачи экзаменов российские национальные водительские удостоверения подтверждают право на транспортными средствами категории D и подкатегории D1, принадлежащими только Вооруженным силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба.