«В лесу родилась елочка…» - кто автор?

04.01.2022 | 09:30

«В лесу родилась елочка» - эту песню знают все. Интересно, она народная или у нее есть автор?

В далеком 1903 году в рождественском номере журнала для детей «Малютка» было напечатано стихотворение «Елка», автор подписался псевдонимом. Текст понравился композитору-любителю Леониду Бекману, он переложил часть стихотворения на музыку, чтобы спеть для своей дочери. Получилось так удачно, что песенка быстро стала широко известной.

Но кто сочинил само стихотворение, не знали долгое время. И только в 1940 году, когда готовили сборник новогодних стихов, составители выяснили, что автор «Елки» - Раиса Романовна Кудашева, детская писательница. Но советские люди узнали о ней как об авторе популярной песенки только в 1958 году, после того как журнал «Огонек» опубликовал большое интервью с ней.

В историю Раиса Кудашева вошла как автор одного стихотворения, но выросло на нем несколько поколений детей, которые с удовольствием исполняют песню про елочку - символ Нового года.