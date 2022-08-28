В центре Пензы нашли остановку в стиле деревенской завалинки

В областном центре нашли остановку, претендующую на звание деревенской завалинки. Снимками «портала в тихую сельскую жизнь» поделилась с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» читательница.
В объектив ее камеры попала грубо сколоченная лавка, примыкающая к железному забору. Павильон отсутствует, зато рядом растут в изобилии трава и кустарник.
По словам пензячки, «душевная» остановка расположена в центре города - на улице Урицкого. В таком состоянии объект транспортной инфраструктуры областного центра находится уже давно.
«Вот такая забота о душевном комфорте тех, кто, например, не попал этим летом в деревню. Может присесть, предаться ностальгии. А вообще правы те, кто называет Пензу деревней», - прокомментировала горожанка.
В Пензе давно началась замена остановочных павильонов. Не во всех местах конструкции появляются оперативно, иногда горожанам приходится ждать месяцами. В некоторых случаях о замене предупреждают информационные таблички, дату появления объекта на них не указывают.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Как мило смотреть на это фото.
Но стоять под реальным дожем и солнцем как минимум некомфортно