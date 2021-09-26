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Общество

О новых павильонах на остановках пензенцев предупредили табличками

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К информационным табличкам пассажиры еще не привыкли. Многие выходят из общественного транспорта и не обращают внимания на объявления.

Они появились на местах демонтированных остановочных павильонов и сообщают о грядущем обустройстве новых. Но только там, где рабочие уже приступили к подготовке площадок.

Не все пензенцы, заметившие стенды, оценили необходимость их присутствия.

«Люди стоят, автобусы подъезжают, споткнуться можно», «Перед кем извиняться? Сделали бы и сделали», «И так понятно: была - значит будет», - высказали мнение горожане.

В администрации Пензы пояснили: таблички с извинениями и объяснением вида работ изготовила организация, обслуживающая павильоны на остановках общественного транспорта.

«Решили проинформировать горожан о том, что на месте торгово-остановочных павильонов появляются новые остановочные павильоны. Ведутся те работы, которые предполагают устройство, есть навалы земли, щебенки и всего остального. У людей должно быть правильное восприятие происходящего. Для этого установлены информационные таблички», - рассказал по телефону директор МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» Сергей Некрасов.

Мэрия планировала заменить 22 павильона в 2021 году. Большую часть ставили безо всяких предупреждающих стендов. Информационные таблички - новшество, внедренное в сентябре.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Опять чудовища из поликарбоната, не спасающие от ветра и дождя?

Гость||

На табличках Некрасов наварил. А кому из чинушек администрации откатил?

Гость||

Как достали/ какой по счету вариант/ у вас корманы не жмут

Гость||

Обещают обещать.

Гость||

До этого додуть минимум надо две вышки иметь,причём обязательно одно ПГУ-юриста.Этож надо до чего додумались, ой-ой-ой. даде народ не понял зачем.

Гость||

Ну и новость.Писать больше нечего???

Гость||

а дураки старые останутся...

Гость||

Зачем было старые металлические крепкие остановки разорять ?

Имя: Гость
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