О новых павильонах на остановках пензенцев предупредили табличками

26.09.2021 | 19:55

К информационным табличкам пассажиры еще не привыкли. Многие выходят из общественного транспорта и не обращают внимания на объявления.

Они появились на местах демонтированных остановочных павильонов и сообщают о грядущем обустройстве новых. Но только там, где рабочие уже приступили к подготовке площадок.

Не все пензенцы, заметившие стенды, оценили необходимость их присутствия.

«Люди стоят, автобусы подъезжают, споткнуться можно», «Перед кем извиняться? Сделали бы и сделали», «И так понятно: была - значит будет», - высказали мнение горожане.

В администрации Пензы пояснили: таблички с извинениями и объяснением вида работ изготовила организация, обслуживающая павильоны на остановках общественного транспорта.

«Решили проинформировать горожан о том, что на месте торгово-остановочных павильонов появляются новые остановочные павильоны. Ведутся те работы, которые предполагают устройство, есть навалы земли, щебенки и всего остального. У людей должно быть правильное восприятие происходящего. Для этого установлены информационные таблички», - рассказал по телефону директор МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» Сергей Некрасов.

Мэрия планировала заменить 22 павильона в 2021 году. Большую часть ставили безо всяких предупреждающих стендов. Информационные таблички - новшество, внедренное в сентябре.