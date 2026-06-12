Соцсети: туалет в парке Белинского сделали бесплатным для всех

В пятницу, 12 июня, жители Пензы сообщили в соцсетях, что туалет в парке Белинского сделали бесплатным для всех.

В размещенном объявлении указывается, что воспользоваться туалетом бесплатно можно с 11 июня.

Ранее услуга была доступна безвозмездно только многодетным семьям.

«Вместе мы сила, много писали, много возмущались», «Давно бы так», «Все для народа», - прокомментировали изменение пензенцы.

Некоторые горожане выразили сомнение: возможно, туалет сделали бесплатным только в праздничные дни.

«И никто за ним ухаживать не будет, через неделю туда невозможно будет зайти», «Нужно было сделать по 10 руб. Парк должен тоже как-то существовать. За всем нужно ухаживать, и туалет должен быть в чистоте», - высказали точку зрения пензячки.

Стоимость посещения туалета в центральном парке - 50 рублей - стала предметом обсуждения на сессии Пензенской городской думы 29 мая. Депутатов она неприятно удивила. Аргумент начальника управления культуры Анны Нестеровой, что «50 рублей - это не такие великие деньги», они раскритиковали.

Так, Владимир Мутовкин отметил: одно дело, когда мама идет в парк вдвоем с ребенком, и совсем другое - когда с тремя детьми, которые захотят в туалет, «да, не дай бог, не один раз». «Уже сумма вылетает побольше, чем посещение самого парка. Поэтому, коллеги, здесь надо разобраться: откуда такая сумма вдруг взялась - 50 рублей?» - заявил он.

Глава Пензы Олег Денисов, присутствовавший на сессии, пообещал проработать вопрос.

Фото 2 vk.com/penzanovosti.