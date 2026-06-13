Пензенцы опасаются за судьбу сквера у «Электромеханики»

С деревьями в сквере на пересечении улиц Калинина и Свердлова со стороны «Электромеханики» провели странную процедуру, сообщил подписчик телеграм-канала PenzaInform.

11 июня он заметил, как двое мужчин под руководством женщины просверлили отверстия в стволах и затем впрыснули в них жидкость из шприца.

«Деревья (липы и клены) не старые, не аварийные», - отметил горожанин.

В комментариях многие пензенцы предположили, что цель такой процедуры - убить деревья гербицидами.

«Убивают деревья таким образом. Метод известен давно», «Вдоль здания «Электромеханики» по улице Гоголя по осени, видимо, эти же люди сверлили отверстия в стволах берез и каштанов и закачивали какую-то жидкость. По весне деревья погибли», - написали пользователи.

Один из комментаторов предложил купить дистиллированную воду и промыть отверстия. По его словам, также может помочь активированный уголь.

«Кстати, это единственный крупный и более-менее обустроенный сквер на Южной. Теперь уже, видимо, был. Делаем ставки, что построят - человейник или торговый центр», - высказал мнение пензенец.