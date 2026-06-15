Над тротуаром на проспекте Победы опасно нависло погибшее дерево

Безопасности пешеходов на проспекте Победы в Пензе угрожает высохшее дерево. Оно нависло над тротуаром у дома № 146.

О проблеме в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» написал местный житель.

Он приложил фотографии погибшего дерева.

«Засохло оно, конечно, не вчера. Но ходить под ним с каждым днем все страшнее: по стволу пошла трещина! Сильный порыв ветра - и оно рухнет», - написал пензенец.

Аналогичная проблема есть на улице Мира. Высохшее дерево угрожающе кренится над тротуаром у перекрестка около Мира, 1, и Ленинградской, 11. В учебное время там каждый день ходят дети из лицея № 55.