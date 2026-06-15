Над тротуаром на проспекте Победы опасно нависло погибшее дерево

Глас народа

Над тротуаром на проспекте Победы опасно нависло погибшее дерево
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Безопасности пешеходов на проспекте Победы в Пензе угрожает высохшее дерево. Оно нависло над тротуаром у дома № 146.

Над тротуаром на проспекте Победы опасно нависло погибшее дерево

О проблеме в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» написал местный житель.

Над тротуаром на проспекте Победы опасно нависло погибшее дерево

Он приложил фотографии погибшего дерева.

Над тротуаром на проспекте Победы опасно нависло погибшее дерево

«Засохло оно, конечно, не вчера. Но ходить под ним с каждым днем все страшнее: по стволу пошла трещина! Сильный порыв ветра - и оно рухнет», - написал пензенец.

Аналогичная проблема есть на улице Мира. Высохшее дерево угрожающе кренится над тротуаром у перекрестка около Мира, 1, и Ленинградской, 11. В учебное время там каждый день ходят дети из лицея № 55.

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