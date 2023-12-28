В Заречном у многоэтажки нашли мертвую косулю

28.12.2023 | 17:38

В четверг, 28 декабря, в Заречном на въезде во двор многоэтажки обнаружили мертвую косулю. Об этом сообщили горожане в местном телеграм-канале.

По их словам, тушу нашли рядом с домом № 5 на улице Заречной. Пользователи предположили, что копытное сбили.

Однако в этом есть сомнения.

«Странно, конечно. Там заезд - метров 15, и он 90 градусов. То есть даже при желании не разгонишься, чтоб сбить кого-то. Возможно, причина гибели была другая... Болезнь, бродячие собаки, сбита в другом месте на дороге, а туда доползла», - поделился точкой зрения участник обсуждения.

В пресс-службе регионального минлесхоза подтвердили сетевому изданию «ПензаИнформ» факт гибели косули. Точная причина смерти животного пока не установлена, не исключено, что ее загрызли бродячие собаки.

«На место происшествия выехали специалисты для выяснения обстоятельств», - сообщили в минлесхозе.

В Заречном бездомные псы нередко нападают на косуль. Так, в марте 2021-го копытное загрызли в Молодежном проезде, а в ноябре того же года жительница закрытого города наткнулась на растерзанную тушу животного в лесном массиве.